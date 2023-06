Messi y el recuerdo de Qatar

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recordó ayer la conquista en el Mundial de Qatar 2022, a seis meses de la consagración, y se mostró "feliz" por haberse arrepentido de renunciar al conjunto albiceleste en 2016 tras la derrota ante Chile en la final de la Copa América Centenario.

"Para mí jugar en la Selección era un orgullo muy grande. Era algo que lo hacía con muchas ganas. Si bien hubo momentos en los que la pasé muy mal y llegué a decir que no iba a jugar más en la Selección, obviamente me pone feliz haberme arrepentido de lo que dije y haber vuelto para conseguir todo esto", expresó Messi.

En un documental de Adidas sobre la Copa del Mundo, el rosarino continuó: "El no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido es más importante que todo el resto".

"Nosotros con el fútbol y el resultado hicimos que salgan un poquito de esa locura que nos toca vivir día a día. Poder llevar eso a las casas por un ratito fue algo estupendo y creo que se vio en el final. La manera en la que gente salió a la calle, la locura y la felicidad que había, cómo fue todo... No quería quedarme con la sensación de que habían pasado oportunidades y yo no las había aprovechado o que no había estado ahí para intentarlo", añadió la "Pulga".

Y cerró: "Había conseguido todo con el club a nivel individual y me faltaba con la Selección. Sabía que ganar algo con la Selección iba a ser especial por cómo vivimos el fútbol en Argentina... Bueno ahora casi al final de mi carrera terminar de esta manera, siendo campeón de todo, es una cosa que estoy disfrutando muchísimo".



SCALONI SOBRE MESSI

El futuro de Messi está en boca de todos. En la previa al partido ante Indonesia, Lionel Scaloni volvió a referirse a los dichos del capitán, que no forma parte de la delegación porque se encuentra de vacaciones. “En principio, Messi sigue estando en la Selección. Sé que lo querían ver pero el equipo está por encima de todos los nombres. Mañana vamos a disfrutar de este partido”, dijo el técnico en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este lunes en el estadio Gelora Bung Karno, de la capital Yakarta.

A días de cumplir 36 años, Messi se tomó unos días de licencia antes de su desembarco en Miami, tras haber alcanzado un acuerdo para defender la camiseta del Inter en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Con relación al hipotético retiro del máximo goleador histórico del seleccionado albiceleste (103 conquistas), Scaloni no quiso ir más allá.

“No vale la pena ir más allá. Al mundo del fútbol nos gustaría que jugase por siempre. En algún momento dejará y será un día muy triste para todos”, reflexionó Scaloni.