Empate para Atlético y Tristán Suárez

En un encuentro sin goles, y en el cual escasearon las emociones, Atlético de Rafaela y Tristán Suárez empataron en la tarde del sábado 0 a 0, en Ezeiza.

Dicho cotejo, correspondiente a la fecha 18, significó el retorno a la competencia tras el parate y el inicio de la segunda rueda de la zona B de la Primera Nacional.



En el análisis final, luego de lo ocurrido en el estadio 20 de Octubre, el empate le termina quedando bien al partido. El conjunto rafaelino terminó jugando con uno menos por la expulsión de Thobías Arévalo, a los 41 del complemento.



El primer tiempo fue muy discreto, con un ‘Lechero’ intentando ser el dueño del balón pero lleno de imprecisiones. No se produjeron situaciones claras de gol. A los 11 minutos hubo una mano de Fontanini en su propia área que el juez, Jorge Broggi ‘dejó pasar’. El local incluso contó con un remate de media distancia de Brian Miranda, que se fue apenas ancho.



Atlético se mostró ordenado y ‘agazapado’, tratando de lastimar con las salidas rápidas y por las bandas. Con el correr de los minutos se fue acomodando y fue encontrando los espacios pero estuvo muy lejos de llevar peligro en el arco rival.



En el complemento se vio lo mejor, de los dos. Atlético salió algo más decidido a buscar el arco rival y fue así que contó con una clara situación en la cabeza de Fontanini que terminó el gol pero el línea levantó inmediatamente la bandera para marcar el offside.

A los 10, Alex Luna presionó en la salida, robó y metió pared con el “Taca” Bieler para definir ante la salida del arquero, quien le ahogó el grito de gol.



Tras ese gran inicio de complemento el juego se ‘apagó’. Se prestaron la pelota y ninguno tuvo ideas claras como para marcar diferencias en los últimos metros y llegar a situación de gol.



Ezequiel Medrán movió el banco pero no tuvo la solución para encontrar juego asociado. Manuel Lago apenas pudo jugar unos minutos y salió por lesión. Tuvo su debut Luciano Biolatto y también ingresó Thobías Arévalo, que a cuatro del final se fue expulsado luego de ir a disputar una pelota con pierna fuerte.



Por lo realizado por ambos el empate termina siendo el resultado más justo. La producción futbolística de Atlético quedó en deuda pero claro está que sumar de visitante siempre es bienvenido. Se volvió ‘al ruedo’ y ahora deberá recomponer la imagen que viene dejando en sus últimas presentaciones en casa, donde ya no es lo que era.



LAS FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL ENCUENTRO:



TRISTÁN SUÁREZ: Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Leandro Martínez Montagnoli, Nicolás Pantaleone y Thomas Ortega; Mateo Montenegro, Rodrigo Vélez, Jesús Dátolo y Braian Miranda; Pablo Ruiz y Gonzalo Bergessio. Suplentes: Joaquín Mendive, Tomás Pared, Iago Iriarte, Ángel Almada. DT: Gabriel Di Noia.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Tores, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Alex Luna y Nicolás Delgadillo; Gino Albertengo y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Gabriel Risso Patrón, Matías Olguín, Valentín Luciani. DT: Ezequiel Medrán.



Goles: no hubo.



Cambios: 57m Ignacio Gorosito x Ruiz (TS), 66m Manuel I. Lago x Albertengo (AR), 73m Ayala Rodríguez x Bergessio (TS), Patricio Núñez x Miranda (TS) y Maximiliano Brambillo x Vélez (TS), 76m Matías Valdivia x Lago (AR) y Thobías Arévalo x Luna (AR), 85m Luciano Biolatto x Delgadillo (AR). 93m Juan Zarza x Alvarez (TS).



Estadio: 20 de Octubre.

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Nahuel Rasullo y Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Martín Gonaldi.