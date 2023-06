Familiares y amigos marcharon pidiendo justicia por un crimen

Bajo la consigna, “¡Exigimos Justicia por Cristian Benítez Arias (Piku)!”, más de 200 personas se concentraron a las 18.00 de la tarde de ayer frente a la Municipalidad, para realizar una marcha hacia la Jefatura de Policía, con pedidos de justicia por la muerte del joven asesinado en calle Alvear y Sarmiento, en la esquina de un boliche, a las 5.40 del último 4 de junio.

Cabe recordar que ese día Rafaela experimentó su primer homicidio del año 2023: un joven de 27 años de edad, llamado Cristian Damián Benítez falleció tras ser herido de arma blanca, luego de haber participado de una discusión en el interior de un boliche bailable cercano a la esquina donde lo apuñalaron de muerte en la región del corazón.

En la convocatoria realizada por redes sociales en la jornada de ayer, se explicaba que la marcha se llevaría a cabo en el recorrido señalado y se solicitaba “llevar carteles y pancartas con pedido de justicia”.



LA MARCHA

En el horario señalado -desde las 18:00- los familiares y amigos de Cristian Benítez marcharon desde la vereda de la Municipalidad hasta el frente de la Jefatura de Policía, ida y vuelta, pidiendo Justicia y “que no salgan más los asesinos”.

La mayor concentración de gente se produjo frente a la Jefatura de Policía, donde la marcha se detuvo con pedidos de justicia a viva voz, carteles y pancartas. Sobre todo las mujeres, llevaban velas encendidas por la memoria de Cristian que luego fueron depositadas en el suelo frente a la Jefatura.

La marcha se desarrolló con toda normalidad y pacíficamente, con las arengas de “Piku presente”, “Cristian Benítez presente” y “Justicia”. También se sumaron algunos vecinos que pasaban y había varios patrulleros acompañando el paso de la gente.

Al cierre del evento, LA OPINIÓN dialogó con Natacha -organizadora de la marcha y amiga de Cristian Benítez- quien expresó que, “Familiares y amigos de Cristian Benítez hicimos una marcha en memoria de él, pidiendo Justicia y que los asesinos no queden libres, que no tengan ningún privilegio y que paguen lo que hicieron, porque se robaron una vida y dejaron a mucha gente con el corazón partido”, declaró.



LA CAUSA

Se recuerda que en el marco de esta causa ya se hicieron las correspondientes audiencias imputativas y de medidas cautelares.

En la mañana del 8 de junio último, en la audiencia de cautelares, se ordenó la prisión preventiva sin plazos del hombre al que se investiga como autor material del homicidio de Cristian Benítez, es decir de Brian I. de 28 años, domiciliado en esta ciudad.

En esa misma audiencia el juez Javier Bottero, decidió aplicar asimismo prisión preventiva sin plazos a Brian R. de 23 años, como encubridor del homicidio; y acordó con la defensa del restante, Hugo I. de 25 años, el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva, ya que a pesar de estar imputado también como encubridor del homicidio, jugó a su favor que colaboró con su declaración diciendo dónde estaba el arma homicida.

A Brian I. se lo investiga como autor del delito de homicidio; a Brian R., por la autoría de encubrimiento agravado (por el delito precedente); y a Hugo I. por ser autor de encubrimiento agravado (por el delito precedente) y amenazas.

De aquí en más, de acuerdo a los resultados de esta investigación penal la causa puede terminar en un juicio oral, o en un juicio de procedimientos abreviados, aunque para esto resta aguardar la producción de las pruebas necesarias para llegar a tal instancia procesal.



EL HECHO

De acuerdo a lo relatado por la fiscal Gabriela Lema, los hechos imputados son los que siguen.

“En fecha 4 de junio de 2023 a las 5:00 horas, aproximadamente, Lucas P., Cristian Damián Benítez –la víctima- y Lucas S. se retiraron del local bailable sito en calle Alvear entre calles Sarmiento y San Martín de la ciudad de Rafaela luego de mantener una discusión con [los acusados] Brian R., Hugo I. y Brian I.

“Una vez en la vereda Lucas P., Cristian Benítez y Lucas S. se dirigieron a la intersección de calles Alvear y Sarmiento; mientras que Brian I., Brian R. y Hugo I. comenzaron a dar vueltas alrededor de la manzana a bordo de un automóvil marca Fiat Siena, que conducía Hugo I..

“Cuando Cristian Benítez llegó a la mencionada esquina Hugo I. detuvo el vehículo, descendió con un palo y comenzó a golpear la moto de Benítez; Brian R. se quedó junto al auto y Brian I. bajó con un cuchillo y mediando conocimiento y voluntad homicida apuñaló a Benítez en zona vital, causándole una herida que penetró y lesionó el ventrículo izquierdo del corazón provocándole un taponamiento cardíaco con la consiguiente falla y muerte.

“Inmediatamente después, Brian I. se dirigió a Lucas P. y Lucas S., blandiendo el cuchillo y manifestó ‘vengan ahora si se la aguantan’. Luego, Brian I. se dio a la fuga en compañía de Brian R. y Hugo I. en el vehículo que éste conducía, con el arma homicida en su poder, descartándola y procurando alcanzar su impunidad. Previo a retirarse del lugar, Hugo I. le manifestó a Lucas P. ‘vos sos del pueblo, ya te vamos a agarrar’”.