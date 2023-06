Scioli firmó los papeles y ratificó su precandidatura

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, firmó la documentación necesaria para presentar formalmente su precandidatura presidencial ante la Justicia Electoral, a una semana del vencimiento del plazo para la inscripción de listas.

Según supo NA, el ex gobernador bonaerense ya rubricó todos los papeles a presentar y definió ponerle "Unidos Triunfaremos" como nombre a su lista.

De esta manera, el ex vicepresidente vuelve a ratificar sus intenciones de competir y sigue decidido a presentarse en las PASO del nuevo frente oficialista, Unión por la Patria.

En una entrevista con NA, remarcó que no tiene necesidad de "hacer una campaña tradicional", ya que su nombre está instalado en la sociedad: "No voy a molestar a la gente con actos. Voy a ir a sus lugares de trabajo, hablando a los distintos sectores y dándole las razones por las cuales voy a pedir su voto".

"La vida es superación, autocrítica, aprender permanentemente. Brasil me aportó a la experiencia que tenía, en la visión geopolítica, una especialización en distintos temas. Estoy con convicción de representar e interpretar lo que espera el pueblo argentino de su próximo presidente, valores que tienen que ver con previsibilidad, confianza, sensatez, moderación, con la capacidad de lograr acuerdos. Creo también que el tiempo es un gran ordenador y reivindicador. Por ahí muchas cosas no se vieron, no se apreciaron, la gente no lo tiene muy presente, del debate en 2015, mi sentido de la responsabilidad, mi coherencia de haber estado siempre en el mismo espacio político", resumió Scioli.