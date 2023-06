Jujuy: protestas por la reforma Constitucional

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El gobierno de Jujuy, comandado por Gerardo Morales, afirmó que buscó "el diálogo" con quienes se manifestaban en contra de la reforma parcial de la Carta Magna provincial que "limita el derecho a la protesta social", pero "grupos violentos respondieron con piedras" y parte del personal policial fue herido.

En esa línea, precisaron que algunos policías presentaron "traumatismo craneal", motivo por el que "fueron derivados rápidamente al Hospital Pablo Soria".

"Se registraron incidentes en la Ruta Nacional 9, casi en el acceso a la ciudad de Purmamarca, donde personal policial resultó herido durante el operativo que se implementó para habilitar el paso y que los turistas circulen normalmente por el sector", sostuvo el Ejecutivo.

Según el texto oficial, parte del Gabinete policial "compuesto por los ministros de Gobierno, Normando Álvarez García, de Seguridad, Guillermo Corro, de Ambiente María Inés Zigarán, de Desarrollo Humano Alejandra Martínez y funcionarias de Derechos Humanos y Pueblos Originarios llegaron hasta el corte sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del ingreso a Purmamarca para dialogar con los manifestantes".

"Los funcionarios pusieron a disposición el artículo 50 de la reforma parcial de la Constitución que refiere a las comunidades originarias y pueblos indígenas, sobre el que hay resistencia y propusieron un diálogo, considerando que ese artículo amplía y garantiza derechos de las comunidades", puntualizaron.

Y concluyeron: "Lamentablemente, no hubo posibilidad de una comunicación ordenada debido a que se encontraron con un grupo indeterminado de personas y sin interlocutores. Solo hubo una actitud hostil y sin posibilidad de diálogo".



LA OTRA CARA

Comunidades originarias y partidos de izquierda denunciaron haber sido víctimas de una represión policial mientras realizaban un corte de ruta en el acceso a la ciudad de Purmamarca, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que "limita el derecho a la protesta social".

Las manifestaciones contra la reforma, que fue aprobada parcialmente el viernes por la madrugada, se llevaron adelante en distintas localidades jujeñas, pero quienes se encontraban manifestando en Purmamarca afirman haber sido reprimidos por el personal policial.

Desde la gobernación jujeña afirmaron a Noticias Argentinas que no existió tal represión y sentenciaron: "Es el kirchnerismo que armó una campaña".

"Esto fue una guerra. Fue un fusilamiento. Directamente empezaron a tirar. Estábamos con música y canto y empezaron con balas de goma, con gases, a mujeres que estaban arrodilladas en el piso", describió uno de los manifestantes,

En declaraciones periodísticas, la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, denunció "una brutal represión de la policía del gobernador Morales" y la detención de la legisladora provincial electa Natalia Morales y el periodista Luciano Godoy.

"Esta situación no da para más. Acá hay que tomar acciones contundentes", sentenció Bergman, quien convocó para el próximo lunes a las 17:00 en Callao y Corrientes para marchar con antorchas a la casa de la provincia de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires.