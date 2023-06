Aumentaron las naftas, sí, otra vez

A partir de las 0 horas de este sábado 17 de junio, las petroleras aumentaron los precios de los combustibles 13 pesos en promedio por litro, sobre todo en la petrolera YPF, que es la de mayor consumo en el territorio nacional, lo que representa casi un 5,5% promedio en todo el territorio nacional. De esta forma se despegaron del acuerdo que venían manteniendo desde diciembre 2022, en el cual aplicaban un 4% mensual. "Este ajuste contribuye a compensar la variación del tipo de cambio oficial, las diferencias en los costos logísticos y de operación, el achicamiento de la brecha entre grados de combustible y el aumento de precios de biocombustibles", indicó la compañía YPF, que fue la primera en incrementar el valor de sus combustibles.

La suba dispuesta está en línea con lo indicado por el ministro de Economía, Sergio Massa. Algunas petroleras pretendían aplicar aumentos de hasta el 5,5%, y ese ajuste hubiese rondado los 15 pesos por litro, aproximadamente. Pero Massa salió a frenar la jugada temiendo que el impacto sobre los precios vuelva a recalentar la inflación, luego de que este indicador clave retrocedió en mayo respecto de abril.

Cabe destacar que la Secretaría de Comercio y las petroleras habían acordado desde mediados de diciembre a mediados de abril un primer acuerdo de Precios Justos con un sendero de 4% de aumento para los combustibles. La segunda, fue también cuatrimestral hasta mediados de agosto. Pero ese acuerdo sostenía un sendero de precios y de inflación que prometía un índice de inflación que en abril comenzaba con el 3 adelante. Con el 8,4 % que informó el INDEC quedó evidenciado que las circunstancias económicas actuales son otras y ese 4% se quedó muy corto.

Los expendedores sostienen que la inflación acumulada en 2023 llegó al 42,2% y los precios del combustibles subieron 23%, apenas por encima de la mitad del aumento general de precios, lo que hace imposible mantener este ritmo de incrementos.

En este sentido, para los estacioneros, el atraso en el valor de los combustibles y la perdida de rentabilidad hace el negocio imposible: “Desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores”, expusieron. Según fuentes oficiales, al Gobierno "no le cayó en gracias" este aumento extra, pero no frenarían la medida ni darían por caído el pacto vigente. Admiten que la medida del Central que restringe a las petroleras a acceder a dólares oficiales para importar combustibles premium también desbalanceó el acuerdo de Precios Justos, y por otro lado, el aumento marginal tampoco cambiaría el panorama inflacionario general. “Si proyectamos a agosto de este año, el descalce entre los ingresos contenidos y los egresos actualizados llevará a que la mitad de las estaciones de todo el país no alcance el punto de equilibrio hoy ubicado en 330.000 litros por mes”, alertan.





LOS NUEVOS PRECIOS

EN LA CIUDAD

Así la situación, la pizarra de precios de combustibles en las diferentes estaciones de servicio de Rafaela quedaron de la siguiente manera:

YPF: Nafta Súper, 234,3 pesos (antes 221 pesos) ; Infinia $298,7 pesos (antes 276,6 pesos) e Infinia Diesel, 336, 7 pesos (antes 326,9 pesos).

Shell: Nafta Súper, 245,9 pesos; V-Power Nitro + Nafta, 307,2 pesos; Evolux Diesel, 274,5 pesos y V-Power Nitro + Diesel, 346,5 pesos.

AXION: Nafta Súper, 243,6 pesos; Quantium, 299,2 pesos; Axion Diesel, 283,7 pesos y Quantium Diesel, 351,4 pesos.



INTERVINO MASSA

