El comienzo del fin de semana se vivió a pleno en la ciudad

Durante el feriado XXL, en la ciudad habrá variados eventos para todos los gustos; desde rock, hasta muestras artísticas, el tan esperado Gaming West (videojuegos) en UNRaf y actividades al aire libre.

Ayer por la tarde, particularmente, el centro de la ciudad se llenó de gente que se acercó a pasar el rato en el marco de Plaza Feria. La clásica propuesta que se realiza en la plaza 25 de Mayo causó una gran revolución. Para quienes eligieron quedarse en Rafaela y también para quienes vinieron de visita, la feria fue una invitación a disfrutar y distenderse de manera agradable.

Desde las 15:00, se pudieron recorrer todos los stands de artesanos y artesanas. En este fin de semana especial por el festejo del Día del Padre, ofrecieron variadas opciones para elegirle a papá el regalo ideal: anotadores, pulseras, objetos de madera, bufandas y gorros, tazas, indumentaria, tablas para picadas, vasos grabados y mates, entre otras cosas. Además, hubo música a cargo de un dj que ambientó la escena.

El clima, por su parte, acompañó a la perfección. A la hora de la siesta, el sol se mostró cálido y perfecto para aprovechar una tarde de paseo. Ya para las 18:00, a pocos minutos de que anochezca, la gente comenzó a irse y se pudo notar un descenso esperable de temperatura. Por ese motivo y debido a la temporada otoñal, los eventos al aire libre se realizan más temprano.



HOY SE SUMA FERIA DESDE EL ORIGEN

Además, hoy desde las 15:00 se suma a la propuesta la Feria Desde el Origen, con el objetivo de incentivar a la ciudadanía a la compra de alimentos orgánicos, dar a conocer emprendimientos verdes y seguir fomentando el desarrollo local para que cada vez haya más productores en esta red verde.



DÍA DEL PADRE: PREVIA CON BALANCE POSITIVO

A las actividades por esta fecha especial, también se les suma un incremento en las ventas y una gran cantidad de gente recorriendo el centro el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. A pesar del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes, las tiendas de indumentaria, de marroquinería y de calzados estuvieron abiertas, al igual que las redes de electrodomésticos.

El frío que se pudo sentir en las primeras horas de la mañana no detuvo a quienes igual salieron de compras. Según lo que pudo saber LA OPINIÓN, quienes trabajan en comercios del centro notaron un alza en sus ventas y están muy conformes. Aseguran que ayudó mucho la semana feliz del Banco Santa Fe, que ofrecía descuentos entre el 25 y 40%, con tres cuotas sin interés. Por su parte, el Banco Nación ofrecía seis cuotas sin interés.

En diálogo con este medio, Brenda Bertone, presidenta de Paseo del Centro comentó: "Hubo mucho movimiento este fin de semana. Yo creo que mucha gente se quedó, y también el cobro del aguinaldo impulsó un poco las ventas en todos los rubros. Se vio mucha gente en el centro. Obviamente, las ventas acompañan al contexto económico en el que estamos y a una pérdida de poder adquisitivo que eso se nota en el bolsillo de la gente; la gente compra quizá opciones más económicas. Elige, busca promociones, ofertas y si no tiene no compra. Eso es una realidad que se está viendo hace unos años, que venimos notando como golpea esa pérdida de poder adquisitivo en las ventas. Pero, hablando con algunos comerciantes, me dijeron que, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos y las expectativas que ellos tenían, se vendió bien, hubo movimiento, la gente salió a comprar. Estamos conformes, pero siempre posicionándonos en el contexto económico en el que estamos, en el que uno de alguna manera sabe que la situación está difícil. Se notó que hubo un incremento, pero no como años anteriores".