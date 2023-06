CRAR logró un valioso triunfo

En un partido importante por tratarse de un duelo regional y porque la competencia ingresa en terreno de definiciones, el Círculo Rafaelino de Rugby le ganó en el predio de la Ruta 70 a Alma Juniors de Esperanza por 23 a 18 en uno de los partidos correspondientes a la 14ª fecha. De esta manera, aunque esta vez no pudo lograr el bonus ofensivo, el Verde sigue manteniendo la punta del certamen.

En este encuentro hubo tres tries para CRAR, uno en el primer tiempo apoyado por Martín Barberis a los 35 minutos, y los otros dos en el segundo período, a los 14' por Manuel Mandrille, y a los 24' por Ricardo Brown. En tanto, el apertura Pablo Villar sumó dos penales y una conversión.

El primer parcial fue más parejo, con un juego impreciso en el local que no le permitió encontrar la dinámica característica en los backs. Pero en la parte final de ese tiempo, pudo sacar ventaja de la inferioridad numérica rival para irse al descanso arriba por 8 a 3.

En el segundo tiempo CRAR hizo la diferencia primero con un buen try de varias fases que apoyó Mandrille contra la bandera, y en el otro en una acción defensiva cerca de su ingoal donde una buena y larga patada fue aprovechada por la velocidad de Ricardo Brown para darle tranquilidad a su equipo.

La visita, donde recordemos que uno de sus entrenadores es Quique López Durando, echó el resto y apoyó dos tries para darle suspenso al final, pero no hubo tiempo para más y fue victoria del Verde.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón fue con: Jonatan Viotti, Martín Barberis y Jorge Requelme; Juan Cruz Karlen y Facundo Aimo; Manuel Mandrille, Gastón Kerstens y Mariano Ferrero (c); Agustín Cesano y Pablo Villar; Leonardo Sabellotti, José Francone, Santiago Albrecht, Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

Luego ingresaron Juan Ghizzoni por Barberis, Pedro Ambort por Requelme, Ian Trossero por Mandrille, Mateo Ferrero por Sabellotti, Nicolás Imvinkelried por Francone, Martín Bocco por Ferrero.

Cabe acotar que el elenco de nuestra ciudad también se impuso en pre-reserva, por 28 a 14, y en reserva, el triunfo local fue por 38 a 31.



LOS DEMÁS RESULTADOS

La jornada 14 tuvo además estos marcadores: Tilcara 31 - La Salle 10; Universitario de Santa Fe 5 - Provincial 20 y Jockey de Venado Tuerto 57 - Logaritmo 17. Libre: Los Caranchos.

Posiciones: CRAR 54; Jockey VT 53; Los Caranchos 44; Alma Juniors 40; Tilcara 33; La Salle 31; Logaritmo 13; Provincial 9; Universitario SF 4.

Próxima fecha (15ª, 24/6): Provincial vs. Tilcara; Logaritmo vs. Universitario SF; Alma Juniors vs. Jockey VT y Los Caranchos vs. CRAR. Libre: La Salle.