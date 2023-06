9 de Julio vuelve a Salta para continuar con su remontada

Tras la buena victoria ante Crucero del Norte en la fecha pasada que le permitió salir en ese momento del último puesto, 9 de Julio quiere continuar con su recuperación en la Zona 4 visitando a Juventud Antoniana. El partido en el estadio Padre Martearena de la capital salteña se iniciará este domingo a las 18 y será dirigido por Guillermo González, de Resistencia.

Decimos en ese momento, porque ayer en uno de los adelantos se impuso Central Norte como visitante en Misiones y de esta manera, el elenco juliense saldrá a jugar teniendo la obligación de volver a ganar para no quedar en zona de descenso.

El León lleva en la segunda rueda 10 puntos conseguidos sobre 15 posibles, cuando en la primera ronda había obtenido 4 de 32. En este segundo tramo solo perdió con el puntero Gimnasia y Tiro hace 14 días en el norte argentino.

Esta saludable remontada de la escuadra dirigida por Maximiliano Barbero va de la mano con un afianzamiento en la base de un equipo titular, donde al menos ya asoman entre ocho o nueve jugadores por partido que se van repitiendo para darle una estructura mas confiable. Después, como es natural en este torneo, existe el desgaste natural por los viajes, sumado a eventuales lesiones o suspensiones, aunque en este aspecto el elenco juliense no venía teniendo mayores problemas.

No obstante, en este partido tendrá dos bajas obligadas por cuestiones físicas: Wilson Ruiz Díaz por una dolencia en la rodilla derecha y Fernando Nuñez, afectado por un traumatismo en el hombro derecho. Por el volante ingresaría Leandro Larrea, que tuvo un buen estreno en su regreso al Club tras el ascenso, mientras que Maximiliano Ibáñez, autor del tanto del triunfo contra los misioneros, iría por el delantero. Además, Maximiliano Aguilar aún no está recuperado plenamente del traumatismo en el peroné izquierdo, aunque ya hizo fútbol durante la semana.

El elenco rafaelino intentará tomarse revancha de la derrota sufrida ante este rival en la primera rueda, por 1 a 0 en el Germán Soltermam.



EL RIVAL

Aunque se especulaba que el entrenador antoniano Gabriel Nasta iba a preservar algunos jugadores para el posterior clásico ante Central Norte, finalmente dispondría mayoría de titulares frente a 9 de Julio. La única variante obligada que realizará el DT será el ingreso de Hugo Acevedo en el arco, en lugar del suspendido Carlos López Rubio.

Juventud Antoniana está quinto en la tabla, junto a Boca Unidos, con 18 puntos, tratando de ganarse un lugar dentro de los cuatro para los play offs.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Padre Martearena.

Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Rodrigo López y María Soledad Ríos. Cuarto árbitro: Fernando Brillada.

Horario: 18 horas.

Juventud Antoniana: Hugo Acevedo; Santiago Strasorier, Martín Albarracín, Facundo Ruiz y Jorge Velazco; José Vanetta, Francisco Gómez, Facundo Velazco y Martín Esparza; Enzo Vargas y Cáceres. DT: Gabriel Nasta.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



EL TRUNFO DE CENTRAL NORTE

El Cuervo Salteño se impuso 2 a 1 en Guarupá ante Crucero del Norte con goles de Fabricio Reyes y el rafaelino Darío Rostagno, mientras que Nicolás Del Sole descontó para el local. En el otro adelanto, empataron 2 a 2 Boca Unidos de Corrientes y Sol de América de Formosa. Federico Pérez y Carlos Salom anotaron para los correntinos, mientras que Renzo Riquelme y Maximiliano Osurak anotaron para los formoseños.

La jornada tendrá este domingo otro partido, el que disputarán Gimnasia y Tiro y Sarmiento de Resistencia, en el Gigante del Norte, con arbitraje de Enzo Silvestre.

Las posiciones están asi: Gimnasia y Tiro 26 puntos, Sol de América y Sarmiento 23, San Martín y Boca Unidos 19, Juventud Antoniana 18, Central Norte y Crucero del Norte 15, 9 de Julio 14.