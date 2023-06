Las grandes novedades del streaming para ver este fin de semana largo

Estrenos y nuevas temporadas de series como "Star Trek: Strange New Worlds" y "The Righteous Gemstones" y el lanzamiento de la secuela de la cinta de acción "Misión de rescate", con el protagónico del popular actor australiano Chris Hemsworth, son algunas de las opciones que se suman a los catálogos del streaming para este fin de semana.

El desembarco de estos títulos comenzó este jueves con la llegada a la plataforma Paramount+ de la segunda entrega de "Star Trek: Strange New Worlds", producción cocreada por Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers que expande esa exitosa franquicia de ciencia ficción situada en el siglo XXIII, y que sigue a las distintas tripulaciones de la nave USS Enterprise en sus viajes interestelares hacia nuevos planetas y civilizaciones.

El elenco conformado por Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia y Babs Olusanmokun regresa para estos diez episodios -que podrán verse semanalmente- en los que el equipo liderado por el capitán Christopher Pike se enfrentará a desafíos, territorios y enemigos cada vez más peligrosos en distintos planetas, así como a viajes personales que pondrán a prueba su determinación.

Además, hoy estrenó en la oferta de Netflix "Misión de rescate 2", la continuación del filme de 2020 dirigido por Sam Hargrave y escrito por el reconocido Joe Russo, con Hemsworth como Tyler Rake, un exagente de las Fuerzas Armadas australianas devenido en mercenario de operaciones especiales que es traicionado durante sus intentos por salvar al hijo secuestrado de un líder de la mafia india.

En la secuela, que cuenta nuevamente con la participación de Golshifteh Farahani y que recibe en su reparto a Adam Bessa, Olga Kurylenko y Daniel Bernhardt, Rake se encontrará con otra misión de altísimo riesgo: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gángster de Georgia.

Por su parte, en Lionsgate+ ya está disponible el primero de los ocho episodios de "Las brujas de Mayfair", nueva serie basada en la trilogía literaria de terror gótico "Lives of the Mayfair Witches" -de la escritora Anne Rice-, con Alexandra Daddario en la piel de Rowan Fielding, una joven e intuitiva neurocirujana que sorpresivamente descubre que es la heredera de una familia de brujas, lo que la llevará a aprender sobre sus nuevos poderes y su árbol genealógico, aunque eso desate un enfrentamiento con una siniestra presencia que persiguió a su familia durante generaciones.

Creada en dupla por las guionistas Esta Spalding y Michelle Ashford, quienes ya habían trabajado juntas en "Masters of Sex", la tira completa su nómina de intérpretes con Jack Huston, Tongayi Chirisa, Harry Hamlin, Hannah Alline, Beth Grant, Annabeth Gish y Ravi Naidu, entre más.

Luego, hoy llega a la HBO Max la tercera entrega de "The Righteous Gemstones", la aclamada comedia creada, actuada, escrita y producida por Danny McBride, con el lanzamiento a las 23 de dos de sus nueve episodios en la plataforma.

Centrada en una familia televangelista de fama mundial que mezcla codicia y trabajo caritativo, la historia en esta temporada hará foco en Jesse (McBride), Judy (Edi Patterson) y Kelvin (Adam DeVine), los hijos del Eli Gemstone (John Goodman), quienes tras obtener el control de la Iglesia de su padre viudo, descubren que liderarla -y sostener su extravagante estilo de vida- es mucho más complicado de lo que imaginaban.

Steve Zahn, Stephen Dorff, Shea Whigham, Kristen Johnston, Lukas Haas, Robert Oberst, Stephen Schneider e Iliza Shlesinger se suman en esta oportunidad al elenco de "The Righteous Gemstones", al que vuelven Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero, Greg Alan Williams y Skyler Gisondo.

Por último, el mismo domingo llega a Star+ la séptima temporada del popular drama romántico "Outlander", basado en la serie de best-sellers homónimos escritos por Diana Gabaldon, que podrá verse de manera semanal.

El dúo protagónico, conformado por Caitriona Balfe y Sam Heughan, que alguna vez se conoció a través de viajes en el tiempo, se hallará esta vez en plena situación de rescate, cuando Jamie (Heughan) y el joven Ian (John Bell) deban rescatar a Claire (Balfe) antes de que sea juzgada y condenada de manera injusta por el asesinato de una mujer, aunque todo se complicará con el inicio de la guerra independentista estadounidense.

Sophie Skelton, Richard Rankin, Graham McTavish, Lotte Verbeek y David Berry, entre más, participan en el reparto de la nueva temporada de la serie desarrollada por Ronald D. Moore, que llegará a su final en la octava y próxima entrega. TÉLAM