Durísimo comunicado de Ben Hur por las “formas” ‘que usó Atlético para llevarse al goleador Bianciotti

El pase de Agustín Bianciotti de Ben Hur a Atlético de Rafaela cayó como una bomba en el sur de nuestra ciudad. Sobre todo, y más allá de la bronca manifestada por los hinchas en las redes sociales, en la Comisión Directiva de la BH que en la jornada de ayer emitió un fuerte comunicado en virtud al procedimiento que tuvieron sus pares de la ‘Crema’ para llevarse al goleador, ‘que años atrás lo descartaban’, indican.



El comunicado de Ben Hur:



La afirmación del título refiere a la situación de un jugador de fútbol que, seis años atrás, le fuera manifestado no tendría futuro en la institución que se estaba desempeñando, siendo esta el Club Atlético de la ciudad de Rafaela.

Por ello, el jugador y su familia, buscaron seguir con el sueño, aún con la carga del diagnóstico de su fracaso, en otro club que le diera la posibilidad. Lo encontró en Ben Hur. La contención, la formación deportiva social y competitiva lo llevaron, no sólo a jugar en la primera división, sino también a ser goleador e ídolo de la Institución.

Hoy, el mismo club que años atrás lo descartara, lo vuelve a buscar como refuerzo. Y ello lo hace a través de la utilización de un recurso legal que rompe el pacto de convivencia y respeto de todos los clubes de la ciudad.

Creemos entender que este accionar puede haber sido una decisión desesperada de último momento frente a la necesidad de sumar un refuerzo que sirva para cubrir el cupo que le brindaba la categoría en esta instancia y así mostrar algún tipo de respuesta al simpatizante.

Pero también creemos que hay mejores maneras para llevar a buen término las negociaciones entre los clubes, especialmente si son de la misma ciudad, si conviven en la misma sociedad como en este caso. Entendemos que no es el modo, ni tampoco el tiempo donde solamente unas horas antes del cierre de libro de pase, fuimos anoticiados, a través de una comunicación telefónica y mensaje de WhatsApp, sin poder contar la institución con el tiempo prudente para llevar una correcta negociación que velen por los derechos de ambas partes.

Lamentamos que no se respeten los valores y códigos de convivencia que viejos Dirigentes de ambas instituciones y otras supieron forjar como guía del accionar de todos los clubes de la Liga, que hoy son olvidados por algunos Dirigentes del Club Atlético.