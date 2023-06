Más de 10 millones de personas accedieron a financiamiento de entidades no bancarias

El número total de personas que accedieron a financiamiento de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) siguió aumentando en el segundo semestre de 2022 y alcanzó a 10,1 millones, 4% más que en junio de 2022. Así se desprende del Informe de Proveedores No Financieros de Crédito publicado ayer por el Banco Central.

Este aumento en el acceso al financiamiento implicó la incorporación de alrededor de 216.000 mujeres y 148.000 hombres en el segundo semestre. Las mujeres continúan teniendo la mayor participación, alcanzando a 5,3 millones en diciembre de 2022, en tanto los hombres suman 4,8 millones.

Por su parte, la cantidad de asistencias llegó a una cifra récord de 14,7 millones, mientras que la deuda promedio por asistencia disminuyó 7% en términos reales en el periodo. En cuanto a la irregularidad de la cartera de los PNFC, la misma registró una disminución en comparación con junio de 2022 hasta alcanzar el 12% en diciembre pasado.

El número de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) registrados alcanzó las 456 empresas en marzo de 2023, incrementándose en 5 empresas con respecto a agosto de 2022.

El registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) alcanzó a 385 empresas, mientras que el de Emisoras de Tarjetas de Crédito No Bancarias (ETCNB) a 114 empresas.

Los distintos grupos de PNFC experimentaron reducciones en sus saldos de financiamiento en términos reales en el segundo semestre con la excepción del grupo Fintech que creció levemente (+2%).

Los grupos de Leasing & Factoring, Cooperativas y mutuales, Otros prestadores, Otras cadenas de comercios y Venta de electrodomésticos mostraron reducciones de 12%, 11%, 5%, 4% y 3%, respectivamente.

A diferencia de períodos previos, el crecimiento en el número de personas con financiamiento (360.000 personas entre junio y diciembre de 2022) fue explicado principalmente por los clientes personas humanas (PH) compartidos con entidades financieras (EEFF). Los mismos tuvieron el mayor incremento semestral (sumando alrededor de 260.000 personas y llegando a 4,8 millones a fines de diciembre pasado).

Los tres rangos etarios (hasta 29 años, 30-64 y +65 años) verificaron aumentos en el número absoluto de personas con asistencias. Sin embargo, el rango de 30-64 años fue el que más creció con alrededor de 207.000 nuevas personas (3% en el segundo semestre), seguido por el de hasta 29 años con cerca de 144.000 personas (7% en el semestre).

Las personas con deuda en entidades financieras continúan representando la mayor participación en el saldo total (58% en diciembre de 2022), alcanzando los $601.500 millones en el último mes del año.

Con relación al género, son los hombres y mujeres compartidos quienes tienen la mayor participación en la cartera de los PNFC, alcanzando los $300.000 millones y $289.000 millones en el último mes del año, respectivamente. (NA)