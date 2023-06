Nuevo rebote del dólar blue

El dólar blue rebotó ayer hasta los $492 en la punta vendedora y el Banco Central (BCRA) realizó su venta de reservas más alta de los últimos tres meses. La divisa paralela después de sufrir el jueves su caída diaria más alta en casi dos meses, que la llevó a operar nuevamente por debajo de los $490, cerró en $492 para la venta y $487 en la compra.

El dólar paralelo subió cinco pesos, la brecha con el oficial terminó la semana en el 97,4% y acumuló un avance de $9 en las últimas cinco ruedas, luego de anotar dos bajas semanales consecutivas.

El BCRA terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 184 millones para atender las necesidades del mercado, el monto de ventas diarias más alto desde el registrado el 19 de abril pasado. La autoridad monetaria totalizó ventas esta semana por US$ 199 millones y en el mes perdió reservas por US$ 341 millones.

Por el dólar agro las liquidaciones de las economías regionales llegaron a US$ 15,7 millones y en la semana totalizó ingresos por US$ 76,8 millones, en línea con el monto ingresado en la anterior.

Entre los tipos de cambio vinculados a los gastos del turismo en el exterior, el dólar Qatar avanzó hasta el nuevo máximo nominal de los $522,5 y el turista o tarjeta subió a $457,2 para la venta. El dólar sin impuestos cotizó a $261,3 según el promedio de los bancos privados de la city porteña y en el Banco Nación terminó en en los $259.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva subió hasta los $430,51, mientras que el mayorista, que regula el BCRA, operó en $249,2 para la venta y registró el ajuste más alto para un día de operaciones desde fines de agosto 2019, a excepción de los registrados en cada inicio de semana.

En la bolsa porteña el MEP o dólar bolsa cotizaba en alza a $479 y la brecha con el oficial llega al 92,88%, mientras que el Contado con Liquidación cayó hasta los $493,9 y el spread con el oficial se ubicó en el 99,82%. (NA)