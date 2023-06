"Unidos por la Argentina", el hashtag que usa el gobierno que destaca la políticas de la gestión

El presidente Alberto Fernández publicó ayer un mensaje en el que destaca las políticas de obras públicas alcanzadas durante su gestión y lo hizo con un particular hashtag, "#Unidos por la Argentina". El mismo es muy similar a la nueva denominación que recibe el Frente de Todos rebautizado como "Unión por la Patria", dado que, según supo la agencia Noticias Argentinas, no puede utilizarse el nombre del partido político en acciones de Gobierno.

"Recorrí el país, desde La Quiaca hasta la Antártida, llevando obras a cada rincón de la Patria sin importar el signo político.

Trabajamos desde el primer día para integrar a todas y todos por igual", destacó el mandatario a través de sus redes y agregó: "#UnidosPorArgentina, lo logramos. Continuemos por el camino de la igualdad".

Su mensaje lo difundió el día después de la reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en su discurso lo acusó de "amenazar con ir al partido judicial" en el marco de la contienda por los pisos electorales del espacio que lleva adelante el precandidato presidencial Daniel Scioli.

En otro pasaje del video y luego de que Cristina Kirchner halagara al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presente en el acto junto a la ex mandataria y a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el Presidente destacó la gestión en construcción y entrega de nuevas viviendas.

"La Argentina no es solamente las grandes ciudades sino la inmensidad de este lugar donde argentinos y argentinas viven y tienen derecho a vivir bien, dignamente", indicó, y continuó: "No está condenada a tener un Centro rico, un Norte pobre y una Patagonia olvidada. Puede ser un país que integre a todos por igual y les dé oportunidades a todos por igual. Estas obras no son de un Gobierno son de toda la Argentina".

Asimismo, defendió su atributo de diálogo al plantear que el plan de infraestructura se desarrolló, incluso, en provincias de gestiones opositoras para "dar igualdad de oportunidades". "Nunca preguntamos el signo político de los que gobiernan, nos preocupa hacer feliz a los obres y mujeres que ocupan la Argentina", reafirmó.

"Siempre me han escuchado decir que soy el más federal que los porteños, no hay mejor alegría que poder desarrollarse junto a los propios en el lugar donde se nace", enfatizó, y concluyó: "Cuando hice campaña en el 2019, anticipé que iba a crear un Ministerio de viviendas. La mayor parte de esas viviendas, ¿Saben dónde están? en el interior de la Patria. Tenemos que animarnos a construir una estrategia que desarrolle al país de un modo igualitario".

A través del hashtag, desde los distintos estamentos de Gobierno realizaron un guiño al nuevo sello oficialista que competirá en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de la tensión interna entre las fuerzas por los debates con los pisos y candidaturas. (NA)