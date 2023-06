Scaglia apuesta por un cambio político en el departamento, en Rafaela y en la Provincia

Gisela Scaglia, compañera de fórmula del precandidato a gobernador por la lista "Santa Fe Puede" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", Maximiliano Pullaro, visitó ayer Rafaela para analizar el inicio de la campaña con miras a las elecciones primarias del 16 de julio. Y en ese marco dejó críticas al gobernador, Omar Perotti, habló de los cuatro ejes de la propuesta de su espacio y abogó por un cambio en los gobiernos de la ciudad de Rafaela y de la Provincia así como también en la representación del departamento Castellanos en la Cámara de Senadores.

"Para mí es un placer siempre acompañar a Cefe en este desafío de gobernar Rafaela y sobre todo cambiar el departamento Castellanos, al que vamos a recorrer junto a Gonzalo", dijo Scaglia durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa PRO junto a Ceferino Mondino, actual concejal y precandidato a intendente, y Gonzalo Aira, titular del Municipio de San Vicente y postulante a senador provincial.

"Pero también es un honor acompañar a Maximiliano Pullaro, el hombre más preparado que tiene la Provincia para un momento tan difícil como el que estamos pasando los santafesinos", agregó Scaglia a modo de gesto con el líder del proyecto. "Para mí estar acá significa un enorme compromiso con este departamento y con esta ciudad, que necesita de un gobernador con valentía y con carácter para defender a los sectores productivos, para devolver a los santafesinos y en especial a los rafaelinos tranquilidad y seguridad", subrayó. "Y además para meterse de lleno en el sistema educativo de la provincia de Santa Fe que está muy mal, muy atrasado en relación a los resultados de las pruebas y a lo que los chicos aprenden en la escuela", agregó.

"Nosotros presentamos propuestas, les contamos a los santafesinos lo que vamos a hacer en materia de seguridad, de educación, de producción y en salud, que son los cuatro principales ejes que la gente de la Provincia nos reclama, de norte a sur y de este a oeste", enfatizó la ex diputada nacional entre 2013 y 2021 por el PRO santafesino.

Después Scaglia comenzó a cuestionar la gestión de Perotti. "Inseguridad y Educación son las problemáticas más difíciles que observamos en la provincia. Es sorprendente como la educación volvió a ser el centro de todos los reclamos, de los padres, de las madres, de los empresarios y de la sociedad en general. La escuela se volvió un lugar donde los chicos no aprenden, donde el año pasado se dictaron solo 165 días de clases cuando el compromiso es que haya un mínimo de 180, y eso habla muy mal de la gestión educativa de la Provincia durante el gobierno de Omar Perotti", disparó.

Según la postulante a vicegobernadora, "los edificios de las escuelas están muy deteriorados, por eso, lo primero que vamos a hacer el 10 de diciembre cuando asumamos el gobierno de Santa Fe es impulsar un censo de infraestructura escolar". "Al mismo tiempo, le vamos a decir a todos que ese mismo día se termina la no repitencia en la Provincia. Para nosotros es un compromiso con el futuro, los chicos tienen que ir a la escuela, la nota y el pasar o no pasar de año es parte del mérito, del esfuerzo que cada chico debe hacer en el aula", amplió Scaglia, quien es Licenciada en Ciencia Política y docente universitaria.

"El retroceso que registra la calidad educativa lo sienten los sectores productivos. Estuvimos con Maxi recorriendo AgroActiva y dialogando con muchos industriales, lo cual hacemos en cada recorrida por toda la Provincia. Y lo primero que te dicen es falta mano de obra, faltan chicos formados. La escuela no está formando a los trabajadores, profesionales y empresarios del futuro. Además nuestras escuelas técnicas tienen tornos del año 50 y cuando los estudiantes quieren insertarse en una empresa encuentran tecnología de punta, esto es necesario corregir".

Ante la consulta sobre la ampliación de la jornada educativa que implicó sumar una hora de clases en el nivel primario, Scaglia consideró que "se debería haber adoptado antes, pero del dicho al hecho hay un largo trecho porque no se crearon los cargos para ampliar las clases, ni siquiera se cubren las vacantes en las escuelas".

"Aquí hay una decisión del gobernador Omar Perotti de abandonar la escuela en la Provincia. Lo hizo en forma premeditada", subió el tono. "En salud sucede algo parecido, tienen muy pocos cargos, hay muchos contratos y hay emergencia, como la pediátrica. Hay pueblos donde los hospitales y los samcos requieren de la ayuda de intendentes y presidentes comunales para resolver cómo se garantiza una guardia. Además, las ambulancias están mal, el servicio de emergencia es una vergüenza, en algunas localidades si el presidente comunal no cambia los neumáticos y no le pone combustible a la ambulancia, no hay servicio", denunció.

Scaglia remarcó que "todo se arregla con políticas públicas y planificación, que es lo que no tiene este gobierno, hay que pagar mejor a los profesionales de la salud, hay que cubrir las vacantes en todo el sistema y hay que volver a equipar los hospitales".