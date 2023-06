Cleri: "Somos una nueva generación que quiere poner a Santa Fe donde se merece"

Marcos Cleri se define como "diputado nacional y futuro gobernador de la Provincia de Santa Fe". Al menos por ahora es precandidato por la lista "Unidad Ciudadana" del frente "Avancemos Juntos", un espacio que tiene al peronismo en la columna vertebral. Ayer visitó Rafaela junto a su compañera de fórmula, Alejandra Obeid, el precandidato a senador por su espacio, Damián Franco y la directora del Banco de la Nación Argentina, Julia Strada, para visitar empresas y además reunirse con Fernando Vaquero, tesorero de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (Apymil) en la sede de Lavalle y Alem.

Cleri explicó que la reunión tenía como objetivo poner sobre la mesa los instrumentos de crédito del Banco Nación para los industriales lácteos pero básicamente "queríamos interiorizarnos junto con Alejandra de un proyecto que tiene Apymil de producir yoghurt con una marca propia y que considera la posibilidad de poner en cada banco de nuestras escuelas primarias y secundarias, todos los días, un yoghurt de óptima calidad, de producción santafesina, que beneficie la salud de nuestros alumnos y de esa manera una mejor educación". "Es una idea que nosotros también habíamos analizado, ellos tienen hecho un estudio y queríamos compatibilizarlo para que en nuestro futuro gobierno provincial, si la ciudadanía así lo decide, podamos plasmarlo de forma inmediata a partir del 10 de diciembre", agregó.

Consultado sobre la relación de Unidad Ciudadana con el sector agropecuario, Cleri recordó que "Cristina (Kirchner) lo ha planteado con claridad, la Resolución 125 del 2008 fue una propuesta de un ministro de Economía radical, Martín Lousteau, que casi le hizo poner el país de sombrero". Tras la aclaración, se mostró convencido "de que la sinergia entre el sector industrial, nuestro sector agropecuario, el acompañamiento del Estado y la planificación estratégica para desarrollar cada una de las acciones, con infraestructura, mitigando los problemas y hoy con más presencia del Estado acompañando al sector para que no se pierda un solo productor por la sequía, generará crecimiento". "Esperemos que la humedad y la lluvia que estábamos teniendo sea la necesaria para volver a tener el suelo en óptimas condiciones y volver a sembrar", indicó.

Con respecto a las demandas del sector rural, Cleri reconoció que "las cámaras y asociaciones pidieron específicamente a los gobiernos de la Provincia y de la Nación que dispongan mayor cantidad de recursos para atender los efectos de la emergencia agropecuaria". "También piden obras de infraestructura para evitar inundaciones que causen pérdidas por exceso de agua, ahora es momento de efectuar inversiones en obra pública para anticiparse al problema. Y el campo lo que quiere es financiación con tasas competitivas. En Agroactiva, tuvieron disponibles líneas de crédito del Banco de la Nación, del Banco de Santa Fe, a tasas subsidiadas muy positivas, lo que permitió a muchos productores cerrar operaciones de compra de tecnología y maquinaria agrícola. aumentando su avance tecnológico pero también los pequeños productores los que estaban solicitando era la capacidad del crédito, el crédito para capital de trabajo y poder sembrar, que eso es algo que el Banco Nación trabaja pero que es lo que explicó Julián antes, pero con Alejandra o él lo vemos que en el Ministerio de Producción de Santa Fe tiene que tener una línea de crédito muy accesible a futuro porque esto tiene que darse una respuesta siempre cuando se necesita y el Estado tiene que estar para acompañar.

¿Cómo evalúa la gestión del gobernador, Omar Perotti? ¿Se siente defraudado como peronista? fue la pregunta que disparó un extenso análisis por parte de Cleri. "Mire, vinimos con Alejandra por la autovía de la 19, una autovía que hizo el ingeniero Jorge Obeid con fondos provinciales. Nosotros hemos analizado los gobiernos provinciales de Reutemann, Obeid, los 12 años del Frente Progresista y el actual gobierno provincial. Reutemann administraba de forma muy austera con poca obra pública y con dos masas salariales de resguardo del funcionamiento del estado y eso le permitió evitar lo que fue la crisis del 2001, ser una de las provincias que no emitió cuasi moneda junto a San Luis y La Pampa. Obeid administraba con dos masas aleatorias de resguardo, pero también un fondo anticíclico para que las obras públicas que comenzaran se terminaran. Y además con fondos provinciales hizo escuelas, hospitales, muchísima vivienda, rutas transversales, camino de la producción, la autovía de la 19, la defensa de Santo Tomé, entre otras tantas obras. Pero asimismo había planificado desde acueductos, tendido eléctrico, que tenía respaldado después con el fondo anticíclico, que obra que empezaba, obra que terminaba. El Frente Progresista con (Hermes) Binner, (Antonio) Bonfatti y (Miguel) Lifschitz administró muy mal y entregó el gobierno con menos dos masas salariales de resguardo, o sea, con deuda interna dentro del propio gobierno sin poder pagar los sueldos el mismo día que asumió Perotti. Y bueno, Perotti hoy tiene cuatro masas salariales de resguardo y 150.000 millones de pesos que la Nación le pagó en bonos que se actualizan por CER por una deuda histórica justa. Y hoy vemos que la obra pública se para, al revés de lo que tiene que hacer, la obra pública tiene que continuar y terminarse. Obra pública que se para, obra pública que sale más cara después de iniciar. Se tiene que sí o sí continuar. Tanto la Ruta 34, la 33 y la 11 se pueden hacer con fondos provinciales y después como hizo Jorge Obeid pedir el repago a Nación. No podemos seguir echándole la culpa a este, a este y al otro y no hacernos cargo de hacer las cosas que necesitamos hacer. Necesitás acompañar a la producción. Tenés los recursos para poder acompañar a la producción con tasas subsidiadas y proyectos estratégicos de inversión que en Rafaela, en Santa Fe, en toda la provincia de Santa Fe, en Esperanza, se quieren desarrollar pero no encuentran ese fideicomiso que los acompañe para poder hacer la inversión estratégica. Y cuarto, el vínculo con los trabajadores no ha sido bueno. Nosotros que somos peronistas siempre el vínculo con los trabajadores es el mejor, junto con los empresarios y el comercio. Y ahí, mientras sigamos teniendo estos niveles de inflación, siempre tiene que haber una actualización automática, famosa cláusula gatillo, Para que una vez resuelto la situación salarial avancemos en todo lo que está faltando de infraestructura, tecnología y mejora de la calidad de atención a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe".

Después Cleri expresó que "hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por corregir y principalmente nosotros nos queremos hacer cargo a partir del 10 de diciembre para hacer las cosas bien, para hacer lo correcto, nos preparamos muchísimo, hemos decidido asumir este desafío en este difícil momento, somos una nueva generación con un compromiso intergeneracional que quiere avanzar y poner a la provincia de Santa Fe en el lugar que se merece".

Por último, sobre las tensiones en el peronismo a nivel nacional y el contexto eleccionario, el precandidato a gobernador sostuvo que "los empresarios recién que nos dijeron que temen mucho que un cambio de gobierno corte todos los procesos de inversión y de generación de riqueza en el sector industrial". "La gente está enojada y tiene razón. Está enojada porque no se cumplió el contrato electoral a nivel provincial y a nivel nacional. Estábamos todos acostumbrados que lo que se decía se cumplía, principalmente con Néstor y Cristina. Hasta los que no simpatizan con Cristina saben que cuando se tomaba una decisión, era decisión tomada. Y hoy vemos que se toma una decisión, se retrocede, se va para el otro lado, no hay certeza, no hay previsibilidad y siempre es la calesita que termina en el mismo problema. Hay un problema central que no permite que la producción, el trabajo y el desarrollo se lleve adelante el Santa Fe en la Argentina, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sólo dos santafesinos en la Cámara de Diputados votaron en contra. Nosotros dos (con Obeid). Dentro del peronismo, que quieren gobernar la provincia, y dentro del frente no peronista, todos votaron a favor del acuerdo con el FMI. Un acuerdo inflacionario que restringe el uso de las divisas para la producción y que restringe la posibilidad de desarrollo de nuestra provincia y de la Argentina. Por eso es momento que cuando se elijan a las personas para gobernar los distintos lugares, se elijan las personas que son coherentes, consecuentes, que se preparan, que tienen convicciones, que no especulan y que quieren hacer las cosas bien", concluyó.