El Concejo dio despacho al proyecto para subir la Tasa, pero sin acuerdo

Por los feriados del lunes y martes, el Concejo Municipal adelantó su reunión de comisión para este viernes en la que dio despacho a cuatro proyectos, uno de los cuales es el de Ordenanza Tributaria 2023 que permitirá aplicar un incremento a los tributos municipales para "acompañar" la inflación.

En el proceso de construir consensos entre oficialismo y oposición, fue necesaria días atrás una reunión con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, a fin de que se explique y justifique la propuesta de llevar a un 48,51% la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal para el período julio-diciembre del 2023.

Con cortinado renovado que le otorga una sensación de mayor luminosidad, la sala del sexto piso contó con la presencia de todos los concejales en la reunión de comisiones de ayer. Uno de los cuatro proyectos que recibió despacho, es el Ordenanza Tributaria 2023, que, si bien ya había sido tratado en la reunión de comisiones el lunes 5 del corriente, ante algunas dudas y cuestionamientos de la oposición, el mismo quedó en comisión.

A la oposición le había llamado la atención, sobre todo, el planteo del oficialismo de que “si no se actualizaba la UCM, el Municipio no iba a poder pagar los salarios y aguinaldos de su personal”. En el artículo 31° de la ordenanza, se explica así el valor de la Unidad de Cuenta Municipal establecido desde el mes de enero: “Se fija en $ 7,42 para el período enero-febrero 2023; en $ 8,42 para marzo-abril; en $ 9,55 para mayo-junio; y en $ 14,18 para el período julio-diciembre”, radicando aquí el aumento del 48,51%.

Para aclarar cuestiones, se programó una reunión el pasado viernes 9, en donde la secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Noelia Chiappero, junto a su equipo de trabajo, defendió el proyecto ante el cuerpo legislativo. En su momento, la funcionaria había expresado que los gastos del Estado local van incrementándose en función a la inflación pero no así los recursos. En este sentido, aclaró que si bien el porcentaje de recaudación sigue siendo constante, la inflación afecta en gran medida los ingresos del Estado local. "El aumento que planteamos del 48,5% tiene, en el año, una incidencia que varía entre 90 y 180 pesos mensuales como mínimo y máximo entre las categorías que más catastros representan de la ciudad”, afirmó Chiappero durante el encuentro.

Luego del mismo, los concejales opositores quedaron -sin dejar de comprender el planteo del Ejecutivo- en analizar el tema teniendo en cuenta también el bolsillo de los vecinos, de las empresas y emprendedores. “No hay que presionar más de lo que pueden pagar”, había expresado el concejal Viotti a este Diario.

Dado este marco, si bien se le dio despacho al proyecto dada la necesidad de que sea antes del 20 por la impresión de boletas, reparto y logística para estas próximas elecciones, la oposición acercará al oficialismo una propuesta de gradualidad de dicho aumento. “Lo que hablamos en charlas informales es hacer una propuesta escalonada, que el aumento sea bimestral y de alguna manera gradual. Lo que vamos a proponer básicamente es eso. Tal vez que la primera cuota sea la mayor para que tenga impacto, y luego dos cuotas iguales, a fin de que el aumento llegue al valor del 48,51% que está previsto”, dijo ayer el presidente del Concejo, Germán Bottero.

Frente a este panorama, la oposición quedó en pasar en limpio su propuesta haciendo los ajustes necesarios y presentarla el próximo miércoles en una reunión, para que el jueves el proyecto sea (o no) aprobado definitivamente.



MÁS PROYECTOS

Otro de los proyectos de ordenanza tratados ayer fue el que acepta y agradece la donación efectuada por Luis Gaggiotti, Germán Gaggiotti, Gabriel Gaggiotti y María Susana Zimmermann, de una fracción de terreno de su propiedad ubicada en las Concesiones 254 de esta ciudad, para ser destinada a la prolongación de calle Barcelona desde calle Las Colonias y 90 metros al este.

En sus artículos 4° y 5° se puede leer: “La Municipalidad de Rafaela tomará posesión de las fracciones donadas y descriptas en el artículo 1°, a partir de la fecha de promulgación de la presente ordenanza. Establécese que, en esta instancia, la mencionada ordenanza solo implica la aceptación de la donación del ensanche de calle, pero no la aprobación final del loteo. El Urbanizador deberá completar, ante el Municipio, las exigencias establecidas en la ordenanza Municipal Nº 2.588 en lo que respecta a obras de infraestructura, y ante el Gobierno Provincial, con lo normado por la Ley Provincial N º 11. 717 y su consecuente tramitación ante el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Infraestructura y Transporte en caso de corresponder".

Por su parte, los concejales del Bloque Juntos por el Cambio, Germán Bottero, Leonardo Viotti, Ceferino Mondino, Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy, presentaron para su aprobación una minuta de comunicación, a través de la cual le solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a reparar el semáforo peatonal ubicado en la intersección de las calles Av. Mitre y Urquiza. Al respecto, la concejal Sagardoy dijo: “Hace ya casi un año que están rotos los semáforos peatonales, no funcionan. Especialmente para los que somos peatones, creo que esto es importante. Por algo se ponen los semáforos peatonales, para que la gente pueda cruzar con seguridad evitando los accidentes”.

En otro orden, si bien el proyecto de declaración que destaca la trayectoria del grupo “Acordeones Solidarios de Rafaela” ya había recibido despacho en la reunión del lunes 5, dada la imposibilidad de los integrantes de asistir a la sesión del jueves pasado para recibir tal reconocimiento, el mismo recibió despacho nuevamente para efectuarse la próxima semana. En tal proyecto, queda reflejado el trabajo que viene realizando este renombrado grupo musical y de baile con espíritu solidario que dio inicio en el 2014 de la mano de su director, Darío Imfeld. “El grupo creció, y con ellos las ganas de hacer incluso cruzando las fronteras y saliendo de la región y visitando otras provincias”, informa su considerando.

Así, los concejales dieron por concluida la reunión, quedando en el tintero para el próximo miércoles, terminar de definir el aumento gradual de Ordenanza Tributaria 2023, como así también, las responsabilidades de mantención claras y puntuales que le expondrán al concesionario de la Terminal de Ómnibus antes de que sea firmado el convenio de los 111 millones de pesos provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación, que permitirán refaccionar y modernizar su estructura.