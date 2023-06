Atlético de Rafaela inicia la segunda rueda visitando a Tristán Suárez

Atlético de Rafaela, que hoy estará visitando a Tristán Suárez, vuelve a ‘encender’ la ilusión en este comienzo de la segunda rueda de la temporada 2023 de la Primera Nacional.



Por la fecha 18 de la zona B la ‘Crema’ estará visitando al ‘Lechero’, en Ezeiza. El encuentro comenzará a las 15.00hs y será arbitrado por Jorge Broggi.



Atlético cayó en su última presentación 3-0 ante Chacarita y sumó su segunda caída seguida; mientras que Tristán Suárez igualó 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires, y hace 6 que no gana.



Para afrontar la parte más decisiva del campeonato el elenco rafaelino incorporó a Agustín Bianciotti, delantero rafaelino (19 años) que supo vestir la casaca albiceleste y que venía desempeñándose y destacándose en Ben Hur. En el Lobo fue goleador de la temporada 2022 de Liga Rafaelina de Fútbol. Incluso fue escogido como el deportista revelación de Rafaela, el año pasado. En relación a dicho pase (ver aparte), la BH emitió un duro comunicado para con el accionar de los dirigentes de la Crema.



En lo que respecta a lo futbolístico, el entrenador Ezequiel Medrán no pudo contar para la jornada de hoy con dos nombres que venían siendo titulares: Facundo Soloa y Nicolás Laméndola. El ‘Colo’ sufrió un desgarro y estará afuera por un par de semanas; mientras que el tucumano, de lo más desequilibrante que pudo mostrar Atlético en las primeras 17 fechas llegó a cinco amarillas.



En este sentido, el probable once inicial sería con Marcos Peano en el arco; en el fondo, y manteniendo la línea de cuatro con Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; en el medio campo: Ayrton Portillo, Matías Fissore, Alex Luna y Nicolás Delgadillo; para desempeñarse en ofensiva Gino Albertengo y Claudio Bieler.



También han viajado Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Federico Torres, Gabriel Risso Patrón, Matías Valdivia, Thobías Arévalo, Luciano Biolatto, Manuel Lago y Valentín Luciani.



El rival. Tristán Suárez tiene uno de los planteles de mayor ‘renombre’ de la categoría. Jugadores de vasta trayectoria y experiencia. Pero no tuvo una primera rueda sencilla, de hecho se encuentra en la zona baja de las posiciones con apenas 15 puntos. Sumó 4 triunfos, 3 empates y 10 derrotas. Fue el elenco que más goles recibió en toda la Primera Nacional: 33, en 17 fechas.

En la fecha 4 se fue Fabián Nardozza y desde entonces es dirigido por Gabriel Di Noia.

Acumula una racha de 6 partidos sin poder ganar con 2 empates y 4 derrotas.

Su goleador es Gonzalo Bergessio, con 4 tantos.

En lo que respecta a los refuerzos, el Lechero sumó a dos. Un delantero de Independiente, Santiago Ayala, y un lateral volante por derecha, Iván Gorosito.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



TRISTÁN SUÁREZ: Sebastián Giovini; Lautaro Cardozo, Tomas Pared o Nicolás Álvarez, Leandro Martínez Montagnoli y Nicolás Pantaleone; Mateo Montenegro, Rodrigo Vélez, Jesús Datolo y Thomas Ortega; Patricio Núñez y Gonzalo Bergessio. DT: Gabriel Di Noia.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Alex Luna y Nicolás Delgadillo; Gino Albertengo y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: 20 de Octubre.

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Nahuel Rasullo y Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Martín Gonaldi.

Hora: 15.00

TV: TyC Sports Play.