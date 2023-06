El Ministerio de Salud declaró la emergencia pediátrica en Santa Fe

A través del Decreto Nº 1212, el gobernador Omar Perotti declaró este viernes la emergencia sanitaria en materia de atención pediátrica y neonatológica en toda la provincia de Santa Fe, por el término de 90 días. La decisión administrativa se debe a la crisis en que se encuentra el sistema de salud público por la falta de disponibilidad de médicos que cuenten con formación en distintas especializaciones en la atención sanitaria de los menores.

El decreto autoriza a la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, a que durante dicho plazo podrá “reubicar al personal de su dependencia perteneciente a los distintos escalafones que revistan en carácter de titular, suplente o contratado, sin afectar el nivel de su remuneración”, con el objeto de “reforzar los servicios de salud en materia de atención pediátrica y neonatológica” en la bota santafesina.

La titular de la cartera sanitaria también tendrá la autoridad para crear módulos retributivos de pago correspondientes a servicios extraordinarios, respetando el límite máximo de compatibilidad fijado en el artículo 15º de la Ley N° 9282 (que versa sobre los escalafones para profesionales universitarios de la sanidad oficial), y también por la norma que regula a los Profesionales Universitarios de la Sanidad con especialidad en pediatría o neonatología, y el personal de enfermería y servicios generales.

Es decir que Martorano podrá disponer del traslado y reubicación de estos recursos humanos, y abocarlos a las áreas de pediátrica y neonatológica, “pudiendo hacerse extensivo al personal contratado”, agrega el acto administrativo de Perotti.

También, se deja establecido que el gasto correspondiente a los módulos retributivos previstos para estos nuevos profesionales que podrían ser tomados para cubrir vacancias pediátricas no podrá será de 214.000.000 pesos para el trimestre. En este sentido, se autoriza a la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud, a liquidar y transferir a hospitales y SAMCos hasta la suma de dicho monto dinerario, siempre para fortalecer los servicios pediatría y neonatología de la provincia de Santa Fe”.



CONSIDERANDOS

De acuerdo a los considerandos del Decreto N° 1212, se deja asentada que es “compleja la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe en materia de atención pediátrica y neonatológica”, ante “la alta demanda suscitada tempranamente producto de la creciente circulación de virosis respiratorias y bronquioloalviolitis”, todo lo cual lo que ha generado “una saturación de los sistemas de salud público y privado”. “Resulta crítica la cantidad de profesionales especialistas en las disciplinas referidas, de importancia vital en los servicios de salud, lo que agrava la situación por no contar con recursos humanos formados, por falta de elección de las especialidades básicas y post básicas que asisten a la pediatría”, por todo lo cual “resulta imperioso articular mecanismos administrativos y operativos tendientes a dar solución inmediata a los problemas agudos que se presentan durante momentos como el presente”.



"NO ES PARA PREOCUPARSE"

"La emergencia pediátrica viene a darnos recursos para contratar y cubrir estos lugares aquellos que estén trabajando sobrecargados", explicó Martorano ayer en diálogo con la emisora LT8 de Rosario. Martorano llevó tranquilidad a la población y aseguró que "no es para preocuparse". Según explicó, junio, julio y agosto son meses de alta demanda por patologías respiratorias. Este año, la situación comenzó a percibirse a mediados de mayo. "La pandemia nos hizo olvidar de muchas cosas. En 2020 y 2021 no tuvimos prácticamente internaciones en terapia de patologías respiratorias habituales porque los niños y niñas no iban al jardín, a la guardería, no había presencialidad. En 2022 tuvimos algunos cuadros pero poco. Ahora en 2023, con presencialidad total y cambios inmunológicos en los chicos que no tuvieron el contacto habituado en los últimos años estamos con esta alta demanda", analizó. Santa Fe tiene hoy 1.600 pediatras, de los cuales 930 están en Rosario y 350 en Santa Fe. "La distribución no es equitativa", admitió la ministra. "Y el número afectado a guardias es muchísimo menor", subrayó. Unos 300 profesionales apenas. Por este motivo, no es que se contratará más personal sino que el presupuesto extra le permitirá a la provincia abonar los días extra que trabajen los profesionales durante este período de 90 días. "La emergencia nos da una solución transitaria", admitió la ministra y subrayó que están trabajando para resolver la cuestión de fondo.