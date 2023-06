El peronismo santafesino, unido

A un mes de las elecciones primarias en Santa Fe previstas para el 16 de julio próximo, el justicialismo buscó mostrarse unido a diferencia de la oposición, cuyos líderes se tiran con munición gruesa y se pelean públicamente. De esta forma, los precandidatos del peronismo se tomaron una foto en la capital provincial: Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, Marcos Cleri y Alejandra Obeid, Eduardo Toniolli y Leticia Quagliaro y Leandro Busatto y Alejandra Gómez Sáenz posaron para las cámaras, uno al lado del otro. No hubo expresiones de cada binomio durante el acto, que fue breve y contundente, y solo habló el presidente del Partido Justicialista Santafesino, el diputado provincial Ricardo Olivera. "La idea del encuentro es mostrar un esquema de unidad. Que no significa lista única. La unidad se puede hacer de la construcción colectiva, con matices, con diferencias, seguramente que cada una de las fórmulas tendrá su impronta", dijo Olivera.

De acuerdo a lo publicado por El Litoral, el presidente del partido aclaró que "hoy acá nosotros no venimos a mostrar que pensamos todos igual, pero sí a mostrar que con nuestras disidencias, con nuestras diferencias, podemos llevar adelante un proyecto donde en el 90% de los objetivos coincidimos. Es muy difícil a veces entender cómo otros espacios que se han formado pueden convivir con objetivos que son muy dispares, con políticas públicas que son muy diferentes. Seguramente que hay una sola que los une, que es ganarle al peronismo". Fue en definitiva, una celebración de todos los sectores del PJ, aunque se anotó una llamativa ausencia en los apuntes de los periodistas: salvo por el titular de la Epe, Mauricio "Cacho" Caussi no se vio nadie del llamado perottismo puro. Es verdad que estuvo (porque es parte de los precandidatos) la ministra Frana, que integra el gabinete del gobernador Omar Perotti, y que Caussi sin dudas tiene a su cargo una empresa tan importante como un ministerio, pero nadie de sus funcionarios o dirigentes políticos más cercanos.

La movida se dió en el marco del discurso que la vicepresidenta Cristina Kirchner dio en Río Gallegos este jueves, donde mencionó la amenaza desde el sector del presidente Alberto Fernández de “judicializar” la discusión en el caso de no acordar un “piso” de votos del 30% para la representación de las minorías. Algo que, de todos modos, fue aceptado por las partes.