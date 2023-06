Lewandowski: "nuestro objetivo final es darle una vida digna a los santafesinos"

El precandidato a gobernador y actual senador nacional Marcelo Lewandowski, visitó este viernes las ciudades de Sunchales y Rafaela en su primera recorrida por el departamento Castellanos desde su candidatura rumbo a las PASO del próximo 16 de julio. El ex periodista deportivo estuvo acompañado por el intendente Luis Castellano, quién también se postuló para obtener un nuevo mandato como máximo mandatario de Rafaela y el senador Alcides Calvo, quién irá por un nuevo período. Además, en la conferencia de prensa, también se hicieron presentes Silvina Frana, ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, quién forma parte de la fórmula como precandidata a vicegobernadora; Bárbara Chivallero, quién integra el área del Ejecutivo municipal como secretaria de Obras y Servicios Públicos y que acompaña a Calvo en la fórmula; Juan Senn, quién también irá en la búsqueda de una nueva elección, y Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano que integra la lista de precandidatos a diputados provinciales que encabeza el actual gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti.

Ya en nuestra ciudad, en las instalaciones del Hotel Parra, se presentó el espacio "Juntos Avancemos" por la lista "Elijo Hacer". El primero en iniciar el contacto con la prensa fue Castellano, quién señaló que "es un gusto poder recibir a Marcelo en la ciudad, en donde quiero comentarle que Rafaela, durante mucho tiempo, estuvimos reclamando y solicitando y pidiendo por obras y programas trascendentales para la ciudad y la región, como el Acueducto, que es una obra básica donde estamos importando agua desde Esperanza con un acueducto que tiene más de 40 años. Ese acueducto nuevo está a punto de concretarse por una decisión política de nuestro gobernador, donde vamos a dejar atrás tantos veranos y dificultados de agua y de presión de agua en la ciudad. Temas como el Hospital Regional, que también tiene un avance importante, la Variante de la Ruta 34, donde divide a la ciudad en un 30% para un lado y un 70% para el otro y que es muy transitada y utilizada por muchos rafaelinos ante el paso de los camiones a gran velocidad. A lo largo de la ciudad, esto se ha llevado muchas vidas y ha generado muchos accidentes y la solución final es la circunvalación o variante que ahora está a punto de terminarse. También pedimos durante muchos años, policías de la ciudad y la región para que tengamos gente que trabaje y conozca el territorio en materia de prevención. Hoy está en marcha la Escuela de Policía, en un comodato que tenemos con el Club Atlético de Rafaela en el autódromo y que queremos que se pueda instalar en el Tiro Federal, que es el proyecto que tenemos. También queremos seguir invirtiendo en nuestra centro de monitoreo, en el programa Ojos en Alerta, seguir coordinando el Comando Unificado con la Policía de la provincia y con Gendarmería, entre otros programas y objetivos. La seguridad es un problema de difícil solución pero seguramente va a ser mucho peor si no trabajamos en conjunto. Rafaela está viviendo, de cara a su futuro, un proceso de transformación histórico, y nosotros no queremos que eso se frene, necesitamos que eso continúe. Vamos a hacer todo lo posible para que Lewandowski sea gobernador, pero necesito para nuestros rafaelinos el compromiso de que las obras y los proyectos no se paren y que los procesos de transformación que venimos dando en todos los aspectos sigan con esa mirada hacia el futuro".

Ya en el cierre de la charla con los medios locales, Lewandowski tomó el micrófono y argumentó que "a Luis le quiero decir que se quede absolutamente tranquilo, que todo lo que está iniciado se va a terminar, que el Estado lo debe terminar, que debe haber compromiso, una seriedad en la continuidad de políticas públicas que no deben discutirse, como el bienestar para nuestra gente, que no debe tener colores ni signos políticos, pero no sólo aquí en Rafaela, sino también en cualquier localidad de la provincia, donde las obras que comienzan deben terminarse. Pero además. con Silvina queremos compartir una fórmula en donde abrimos los brazos a todos los santafesinos que quieran sumarse, ya que no es un momento de cerrar puertas a los que no piensen como uno. Necesitamos que esas políticas de estado continúen y nos pongamos de acuerdo de procesos de producción y que le hagan bien a la gente, como la educación, que no es un hecho más, porque también va de la mano con la seguridad. Queremos darle una vida digna a todos los santafesinos, y en eso tenemos que comprometernos. Y apuntamos a eso, es nuestro objetivo final".

Previamente, Calvo comentó también que "hay mucho por hacer, y si hay algo que nos quedó de la gestión anterior, y sin hacer ninguna crítica, son los verdaderos desequilibrios territoriales que tuvimos en la que no se pudo concretar proyectos estratégicos y que hoy por suerte, a través de esta gestión del actual gobierno provincial, hemos podido comenzar a hacer. Muchas veces se nos fustiga porque esta zona está recibiendo recursos por encima de lo normal, pero puedo decir que en estos últimos 3 años y medio se están cumpliendo postergaciones que quedaron desde hace 12 años, y esto se está notando en todo el territorio. Hubo una clara y conceptual discriminación hacia algunos sectores y territorios y en este aspecto vuelvo a recalcar y pedirle a nuestro candidato que le de continuidad a este plan y proyecto de trabajo, como se lo estaríamos pidiendo a cualquier precandidato".

Y por último, Frana expuso que "nosotros formamos parte un proyecto de provincia que pretende esto, estar cerca de cada localidad, de cada región, interpretar sus necesidades, sus demandas concretas, Santa necesita de una fuerte inversión del Estado en muchos aspectos, como en obras públicas, educación, salud, con inversiones que tiene que ver con contrarrestar asimetrías, con lograr el buen vivir de nuestra gente y en este sentido estamos dispuestos a seguir trabajando para que nuestra gente pueda vivir mejor".