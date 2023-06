Calvo pidió expropiar terrenos para la ampliación del Campus de la UNRaf

El senador Alcides Calvo ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia un proyecto de ley por medio del cual se declara de utilidad general y sujeta a expropiación una fracción de terreno cercano al Campus de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), con el objeto de ser transferida luego a la casa de estudios para hacer realidad futuras ampliaciones en la infraestructura.

Actualmente, la UNRaf tiene su Campus en un predio de 10 hectáreas en el que "desarrolla sus actividades educativas, académicas, científicas, de investigación y todas aquellas que resulten de interés para el logro de los objetivos de capacitación y formación que la institución persigue para contribuir al crecimiento y desarrollo intelectual del Departamento Castellanos y su región".

Calvo señaló que “la Universidad Nacional de Rafaela es una universidad pública y gratuita que forma parte del sistema educativo universitario de la República Argentina, constituyéndose como la tercera universidad de carácter público en la provincia de Santa Fe". Creada mediante ley nacional N° 27.062, que fue sancionada en diciembre de 2014 luego de un proyecto presentado por el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en la UNRaf "se pueden cursar tecnicaturas, licenciaturas e ingeniería, ciclos de complementación curricular, posgrados, diplomaturas, y cuenta con una escuela de formación profesional”.

El legislador expresó que “el proyecto de ley apunta a ponernos en sintonía con la creación de una universidad pública en una región y en una ciudad como es Rafaela, que tiene un nivel de incidencia realmente muy importante". "Cuando hablamos de región no sólo hablamos del Departamento Castellanos, sino también del centro norte de la Provincia de Santa Fe, del este de la Provincia de Córdoba y el sureste de la Provincia de Santiago del Estero, y por ello lo que tratamos es de adaptarnos a exigencias urbanísticas, de tránsito y de conectividad, teniendo en cuenta no solamente el crecimiento y desarrollo de la infraestructura universitaria, sino de todos aquellos equipamientos e infraestructura complementaria, como es el caso de nuevos edificios para el dictado de las distintas carreras de grado, posgrado y de especializaciones", agregó.

"Hoy la matrícula supera los siete mil alumnos de distintas carreras en todos los niveles, con un crecimiento exponencial en los próximos años en materia educativa e investigativa en disciplinas de grado y posgrado, entre otras capacitaciones, lo cual impone la necesidad de espacios físicos no solo para el desarrollo pedagógico sino también para actividades culturales, deportiva y de esparcimiento para estudiantes, docentes e incluso la comunidad en general".

Por último, Calvo sostuvo que “descuenta que el proyecto tenga pronto tratamiento en la Cámara de Senadores, para luego ser girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, habida cuenta el beneficio que conlleva para esta importante región santafesina”.

En abril pasado, cuando se realizó la inauguración del nuevo edificio de aulas con capacidad para 1.400 alumnos, el propio Perotti deslizó la necesidad de ampliar el predio del Campus. Con la iniciativa de Calvo comienza a tomar forma aquella idea.