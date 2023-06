La Liga Profesional se pone al día con tres encuentros este sábado

River Plate completará este sábado su encuentro suspendido contra Defensa y Justicia, correspondiente a la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), luego de la trágica muerte del hincha Pablo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori alta cuando iban 25 minutos del primer tiempo.

El partido se jugará desde las 21.00, en el estadio Más Monumental del barrio porteño de Núñez, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Fernando Rapallini. El tiempo restante se dividirá en dos segmentos de 23 y 22 minutos, respectivamente.

River llegará con el objetivo de estirar su buena ventaja sobre Talleres de Córdoba, al que le lleva cuatro puntos, en la lucha por el campeonato y así quedar ya encaminado hacia una nueva estrella, mientras que Defensa y Justicia buscará un triunfo que le permita afirmarse como el cuarto del certamen y posicionarse así en puestos potenciales de clasificación a la Copa Libertadores de América 2024.

El capitán Enzo Pérez se viene recuperando de una sinovitis de rodilla y por eso disminuyó los trabajos esta semana como parte de la rehabilitación. Luego del entrenamiento de la tarde de hoy se definirá su ingreso o no al primer equipo.



RACING, EN EL CILINDRO



Racing, que apenas sumó seis puntos de los últimos 30 que disputó, buscará un triunfo como local ante Vélez, que acumula 11 encuentros sin ganar y que vive una profunda crisis, en un partido pendiente por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 18.00 en el estadio Presidente Perón, en el partido bonaerense de Avellaneda, con Leandro Rey Hilfer como árbitro, Pablo Dóvalo a cargo del VAR y televisado por TNT Sport.

Este partido se debió jugar el pasado viernes 19 de mayo, pero en la mañana de ese día, durante el cotejo de reserva entre ambos equipos falleció de Hernán Manrique, técnico de la formación velezana.

En Racing no estarán el arquero Gabriel Arias (con el seleccionado chileno), Matías Rojas (con Paraguay) y Paolo Guerrero (con Perú).

A ello se agregan la lesiones de Leonardo Sigali, Maxi Moralez y Aníbal Moreno, y la faringitis que sufre el arquero Matías Tagliamonte, que de no jugar obligaría al debut de Roberto León en primera, con 21 años.



Probables formaciones



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



Defensa y Justicia: Luis Unsain; Agustín Sant’Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez, Gabriel Alanís, David Barbona y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.