La selección argentina ya se encuentra en Indonesia

El seleccionado argentino, campeón del mundo, arribó ayer a Yakarta, capital de Indonesia, para afrontar un amistoso contra el local, en la segunda presentación de la gira por Asia.

El equipo de Lionel Scaloni aterrizó en Yakarta pasadas las 11 de la mañana, de la Argentina, y posteriormente se trasladó al hotel donde se alojará durante los próximos tres días. Allí, los locales recibieron a la delegación con diferentes distintivos propios de la cultura de su país. El primero en ingresar fue Claudio Tapia, presidente de la AFA, seguido del DT y los jugadores.

Las bajas de cara al amistoso serán Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, todos licenciados por parte del cuerpo técnico.

El furor por el equipo argentino, al igual que en China, continúa al máximo y las 77.000 localidades se agotaron en minutos el pasado 6 de junio cuando se lanzaron a la venta a través de internet.

Argentina chocará con Indonesia este lunes, a las 9.30 de la Argentina, con transmisión de TyC Sports.

“Muchas Gracias Indonesia, a la Federación de Fútbol con su Presidente Erik Thohir, por tan cálido recibimiento a nuestra Selección. Estamos muy felices de estar aquí”, escribió el presidente de la AFA Claudio Tapia al arribar al país asiático.

Para este encuentro, el entrenador planea seguirle dando minutos a los jugadores que no forman parte del habitual titular, más algunos que suman sus primeras convocatorias. La expectativa está en la posible primera titularidad de Alejandro Garnacho, quien debutó ante Australia.

Garnacho, de 18 años, quien ingresó por Nicolás González para jugar como extremo por la banda derecha, podría estar en el lugar del “Fideo” Di María. Otra alternativa, que lo relegaría al banco es que siga en el once el jugador de la Fiorentina, porque el ingreso de Julián Álvarez parece una fija.

Además, tienen buenas chances de meterse en el once titular Germán Pezzella, autor del segundo gol ante Australia, y Giovani Lo Celso. Seguramente el DT querrá administrar los minutos pensando en que varios vienen de algunos días de descanso y que es el cierre de una temporada complicada.