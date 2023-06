CRAR recibe a Alma Juniors en un cruce con sabor especial

CRAR viene marchando a buen ritmo en el Torneo Regional del Litoral. Único puntero de la Segunda División. Con rendimientos superlativos y signos de ‘crecimiento’, principalmente ante las adversidades que él mismo y tan parejo certamen le vino presentando en el camino. Y una de esas fue (es) Alma Juniors. El rival de hoy. Uno de los pocos que le pudo ganar en este 2023 al elenco de nuestra ciudad. Fue en Esperanza, donde CRAR había caído y hoy intentará tomarse revancha de dicha derrota.

Este sábado y por la fecha 14º se enfrentarán en Rafaela con el encuentro principal programado para comenzar a las 16hs y el arbitraje de Fabián Prats. Previamente jugarán las Reservas, 14.30hs y Pre-Reservas, 12.30hs.



Los dirigidos por Alejandro Chiavón suman 50 puntos en la tabla y ocupan el primer lugar, en soledad. En el segundo puesto, a sólo dos unidades, viene Jockey de Venado Tuerto. Los esperancinos, que tienen al rafaelino Enrique López Durando como uno de sus entrenadores, acumulan 39.

La formación titular que presentará CRAR será con: 15 Jerónimo Ribero, 14 Ricardo Brown, 13 Santiago Albrecht, 12 José Francone, 11 Leonardo Sabellotti, 10 Pablo Villar y 9 Agustín Cesano; 1 Jonatan Viotti, 2 Martín Barberis, 3 Jorge Requelme, 4 Juan Cruz Karlen, 5 Facundo Aimo, 6 Manuel Mandrille, 7 Gastón Kerstens y 8 Mariano Ferrero (capitán).



LOS OTROS PARTIDOS: Jockey Venado Tuerto vs Logaritmo (Carlos Poggi), UNI Santa Fe vs Provincial (Joaquín Zapata), Tilcara de Paraná vs La Salle (Juan Moyano). Libre: Los Caranchos.



LAS POSICIONES: CRAR 50, puntos; Jockey (TV) 48; Los Caranchos 44; Alma Jrs. 39; La Salle 31; Tilcara 28; Logaritmo 13; Provincial 6; UNI Santa Fe 4.



LA FECHA DEL TOP 9



En el principal nivel del TRL también se jugará la fecha 14, la cual tendrá el siguiente programa de encuentros: Rowing vs CRAI (Mauro Rivera), Estudiantes de Paraná vs Duendes (Facundo Gorla), UNI Rosario vs Old Resian (Federico Longobardi), GER vs Jockey Club Rosario (Emilio Traverso). Libre: Santa Fe Rugby Club.



LAS POSICIONES: GER 51, puntos; Santa Fe RC 42; Old Resian 37; Estudiantes 32; Duendes 27; Jockey Rosario 25; UNI Rosario 20; CRAI 17; Rowing 14.



LA TERCERA DIVISIÓN



En el nivel III del TRL también habrá acción este sábado 17 de junio y será con la disputa de la fecha 11. Cha Roga vs Brown de San Vicente (Javier Villalba), Regatas/Belgrano vs CUCU (Nicolás Morcino), Gimnasia (P) vs Los Pampas (Joaquín Díaz). Libre: Querandí.



LAS POSICIONES: Los Pampas 37, puntos; Brown San Vicente 30; Gimnasia (P) 25; Cha Roga 20; Regatas/Belgrano 15; CUCU 11; Querandí 6.