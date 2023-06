Hoy llegará "Rock en el Metro"

La Municipalidad invita para hoy, sábado 17 de junio, a partir de las 21:00 a Rock en el Metro, con entrada libre y gratuita en el interior del Centro Recreativo Metropolitano "La Estación".

La propuesta, que contará con las actuaciones musicales de Buenos para nada, La Federal Blues y Los Hijos de Sam. Además habrá servicio de cantina.



Sobre los artistas

Buenos Para Nada

Es una banda de funk-rock nacida en febrero de 2023 y conformada por: Mauricio Baronetti en voz, Cristian Malano en guitarra y coros, Matías Tell en batería y Santiago Roldán en bajo. Están influenciados por bandas como Red Hot Chili Peppers, Funkadelic, The Jimi Hendrix Experience, Sumo y Divididos.



La Federal Blues

"En un momento el tiempo hizo posible que unos amigos se abracen en algunos acordes, que se genere un espacio de encuentro distendido, disfrutando así de la vida de otra manera. Hoy emplean las horas intentando abarcar las cosas que no se pueden hablar y que se sienten de más, explotan a través de melodías y viajan más allá de lo que podrían esperar. Hoy se juntaron acá, pero siguen siendo federales, hoy son La Federal Blues. Paula Alassia en voz y guitarra, Nicolás Basílico en guitarra y coros, Alejandro Ocampo en bajo y Matías Salzgeber en batería hacen un blues no tan blues?".



Los Hijos de Sam

Es una banda de la ciudad de Rafaela, formada a fines de 2022. Sus integrantes son: Santiago Farias en guitarra y voz, Nicolás Villarreal en guitarra, Martín Schmidt en batería, y Nahuel Santillán en bajo, voz y coros. Sus canciones reflejan situaciones cotidianas de personajes inventados que aún no pierden la esperanza de tener una mejor vida, a pesar de todo lo "malo" que día a día hay que afrontar como ciudadanos. Su sonido es "crudo", pero melódico, con acordes propios de la música rock alternativo-punk e influencias de artistas nacionales como Las Pelotas, Los Redondos, Skay Beilinson, Peligrosos Gorriones, entre otros. Se encuentran en un momento en el que la ilusión de escribir sus propias canciones y disfrutar de ellas, con los recursos musicales y el poco tiempo disponible, se disfruta demasiado.