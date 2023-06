Un fin de semana XL de eventos en Rafaela

El sitio web de la Municipalidad de Rafaela cuenta con un acceso directo a los eventos programados en nuestra ciudad en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Agenda. Asimismo, quienes deseen recibir esos datos en sus celulares, solo deben enviar un mensaje al WhatsApp 3492 30 38 47.



Para este fin semana, en el cronograma de realizaciones destacan las siguientes:



Viernes 16 de junio

. Muestra "Un libro para colorear". Propuesta que se lleva adelante en la Sala II del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" (Sarmiento 544). Se trata de una muestra temporaria, a cargo de Gina Marzioni, la cual está disponible de martes a viernes, de 9:00 a 20:00, y los domingos de 16:00 a 19:00.



. Muestra: "Ecokouture Jaiteva. Blas aparecido". Se encuentra a consideración en la Sala I del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" (Sarmiento 544) de martes a viernes, de 9:00 a 20:00, y los domingos, de 16:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.



. Muestra "Entramar la Nación". Se trata de trajes típicos de las minorías étnicas de China. Se podrá visitar en las Salas III y IV del CCVM (Sarmiento 544), de 18:30 a 19:30.



. Cine: "Flash", doble función a las 17:00 y a las 21:00 y "Viedma, la capital que no fue", de 19:30 a 20:50.



Sábado 17 de junio

. Plaza Feria con DJ en vivo en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 15:00.



. Gaming West, un evento de videojuegos y deportes electrónicos. Tendrá lugar en el Campus de UNRaf, de 10:30 a 19:00.



. Rock en el Metro. Se podrá disfrutar de "Buenos para nada", "La Federal Blues" y "Los hijos de Sam". Tendrá lugar en el Centro Recreativo Metropolitano "La estación" (Avenida Roque Saénz Peña 502), de 20:00 a 23:00, con entrada libre y gratuita.



Domingo 18 de junio

. Feria desde el Origen. En la Plaza 25 de Mayo, desde las 15:00.



. Encuentro de Focus. En la vecinal Barrio Martín Fierro.



Lunes 19 de junio

Martes 20 de junio

. Acto oficial Día de la Bandera. En la Plaza de la Bandera del barrio Amancay, desde las 15:00.



. Festejo barrio Amancay. Desde las 15:00 con entrada libre y gratuita. Actuará el Ballet Tradición, Fesia Trío, Acordeones Solidarios, Taller barrial de Ritmos Latinos, Mandi Rubén y Nueva Banda Sensación. Además habrá Feria de artesanías, castillos inflables y servicio de cantina.