Amor y ciencia en la comunidad científica

Amy Austin y Carlos Luis Ballaré, un matrimonio de científicos comprometidos con la investigación y el avance científico, han sido reconocidos y galardonados con los prestigiosos Premios Konex 2023. Su dedicación y contribución a la ciencia fueron premiadas con este importante reconocimiento.

Cada año la Fundación Konex premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de 10 años. De 1980 a 1989 se consideró la trayectoria total de los premiados. De 1990 a 1999 se premió la trayectoria de los últimos 10 años; desde el 2000 al 2009 se repite el ciclo y así en forma indefinida.

Amy Austin, nació el 14 de mayo de 1966 en Seattle, EE.UU; nacionalizada argentina. Licenciada en Ciencias Ambientales Willamette University (EE.UU. 1988) y Doctora en Ciencias Biológicas Stanford University (EE.UU, 1997). Investigadora Superior de CONICET. Profesora Asociada de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigadora del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, CONICET-UBA).

Austin enfoca sus investigaciones principalmente a la ecología de los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos en ecosistemas terrestres, con énfasis en los impactos humanos del cambio global sobre el reciclaje y almacenamiento de carbono.

Editora senior de Journal of Ecology (desde 2013) y New Phytologist (desde 2008). Miembro de UN Environmental Effects Assessment Panel (2010-19). Miembro titular de la Academia de Ciencias de América Latina (2021).

Distinguida con los premios NASA Global Change Fellowship (1994), Fundación Antorchas Inicio de la Carrera (2004), Nacional L´Oréal–CONICET Por la Mujer en la Ciencia (2015) y Internacional L'Oréal-UNESCO Por la Mujer en la Ciencia, Región Latinoamericana (2018).

“Considero que el premio es un muy lindo reconocimiento dado que se otorga cada 10 años y lo han recibido personalidades de mucha trayectoria en todos los campos de las ciencias. La Fundación Konex también otorga esta distinción a otras actividades como Humanidades, Letras, Deportes y es una gran alegría ser incluida en un núcleo de personalidades tan destacadas. Si bien estos premios se otorgan a individuos, es importante resaltar que en la ciencia y sobre todo en las ciencias experimentales, los resultados son el resultado de un trabajo colectivo que se nutre del esfuerzo cotidiano de estudiantes, becarios, técnicos e investigadores jóvenes.

Personalmente me hace muy feliz compartir este año de Ciencia y Tecnología con el destacado biólogo de plantas, Carlos Ballaré, quien no es solo un colega en la ciencia, sino también en todos los demás aspectos de la vida”, expresó Amy Austin.

Carlos Luis Ballaré, nació el 26 de junio de 1959 en CABA. Ingeniero Agrónomo y Master of Science (UBA, 1984 y 1989); PhD (Oregon State University, 1992). Investigador Superior del CONICET. Profesor en la UBA y UNSAM e investigador visitante en la Utah State University y Max Planck Institute for Chemical Ecology.

Ballaré enfoca principalmente su investigación a las respuestas de las plantas al medio ambiente; los mecanismos moleculares, así como sus implicaciones para la agricultura y la investigación del cambio global. Examina 3 áreas interconectadas: El papel de los fitocromos como reguladores de la plasticidad adaptativa en las copas de las plantas / Interacciones planta-herbívoro y respuestas de defensa mediadas por los jasmonatos / Los efectos de la radiación UV solar en la función de las plantas y los ecosistemas.

Miembro del comité editor de Plant Physiology (2000-5), Oecologia (2006-13); editor en jefe de Oecologia. Miembro del Environmental Effects Assessment Panel (UN Environment Programme). Publicó más de 100 artículos y dictó más de 60 seminarios y conferencias en América, Europa y Asia.

Recibió los premios: Bolsa de Cereales (BCBA, 1984); Wilfrid Baron (Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, 1984/5); Bernardo Houssay (CONICET, 1987); Eduardo De Robertis (SECyT, 1994); Cristóbal Hicken (Academia Nacional de Ciencias Exactas; Físicas y Naturales, 1994); Latin-American Leaders for the New Millennium (CNN/TIME, 1999) y Guggenheim Fellow (Guggenheim Memorial Foundation, 2001). Premio Konex 2013: Diploma al Mérito: Biología y Ecología.

“En lo personal, el premio representa un reconocimiento muy importante al incluirnos entre las personalidades más destacadas de la ciencia argentina de la última década. Desde un punto de vista más general, creo que simboliza un reconocimiento a todos los chicos que pasaron por el laboratorio durante esta última década y que contribuyeron a las investigaciones que llevamos a cabo.

Compartirlo con Amy me genera un particular placer, dado que trabajamos juntos a lo largo de todo este tiempo en dos áreas reconocidas por la Fundación Konex: Ciencias Agropecuarias y Ecología, áreas que son centrales a la ciencia en nuestro país”, señaló Carlos Ballaré.

Este reconocimiento en los premios Konex 2023 resalta la importancia de la labor de Amy Austin y Carlos Ballaré en la comunidad científica, así como su destacada contribución al avance de la ciencia en sus respectivas áreas de especialización.



Más sobre los Premios Konex



En esta cuadragésimo cuarta edición el gran jurado eligió a las 100 personalidades más destacadas de la última década de la Ciencia y Tecnología Argentina (2013-2022), nómina conformada por la designación de quintetos en veinte disciplinas. El jurado estuvo constituido por 20 destacadas personalidades y estuvo presidido por Alberto Kornblihtt (Premio Konex de Brillante 2013). Su secretaria general fue Mirta Roses (Premio Konex de Brillante 2003); contó con Juan Martín Maldacena como invitado especial (Premio Konex de Brillante 2013).

La entrega de los Premios Konex - Diplomas al Mérito, correspondientes a las 21 disciplinas, se entregarán el martes 12 de septiembre. Con posterioridad a la entrega de los Premios Konex - Diplomas al Mérito se procederá a la elección de los 20 Konex de Platino y el Konex de Brillante.

El Gran Jurado elegirá en cada uno de los 21 quintetos premiados, a las personalidades que ostenten las trayectorias más significativas, quienes recibirán el Konex de Platino. Entre ellas se seleccionará a la figura de la década, quién obtendrá el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación Konex.

El Acto Culminatorio, ceremonia en la que serán otorgados los 21 Konex de Platino, las Menciones Especiales, el Konex de Honor y el Konex de Brillante, se celebrará el martes 31 de octubre.

Los Premios Konex fueron instituidos en 1980 con el propósito de sembrar el porvenir, distinguiendo anualmente a las personalidades/instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la nación, para que el ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a nuestra juventud.

