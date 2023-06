El fútbol de Liga Rafaelina

En la jornada de ayer se puso en marcha la segunda fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cinco encuentros.



A primer turno, en barrio Italia, Ben Hur superó 1-0 a Unión de Sunchales. El encuentro se jugó en el estadio Agustín Giuliani ya que la BH tiene el suyo suspendido (debido a los incidentes de Copa Departamento Castellanos). Con gol de Bianciotti, que se fue a Atlético, el Lobo se impuso ante los Bichos Verdes.



En barrio Villa Rosas fue triunfo del local. Peñarol superó 2-1 a Atlético de Rafaela gracias a los goles de Manuel Bustos (3m PT) y Enzo Wattier (6m ST). Para la Crema marcó Valentino Gandín (35m PT).



Tanto Ferrocarril del Estado como 9 de Julio y Sportivo Norte, ganaron de visitantes. Los Bichos Colorados se impusieron 2-0 ante Argentino de Humberto. En María Juana, el conjunto Juliense derrotó 2-1 a Atlético, con goles de Augusto Baldaserre (40m PT y 34m ST). El triunfo parcial para el local lo marcaba Ezequiel Lazcano (17m PT).

En Aldao, el local y Sportivo Norte jugaron un partidazo que terminó con victoria para el Negro por 3 a 2, con tantos de Maldonado.



JUEGAN HOY



21.30HS Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural (Leandro Aragno), Libertad vs Brown (Guillermo Vacarone), Dep. Josefina vs Dep .Ramona (Raúl Cejas). Domingo: Arg. de Vila vs Florida de Clucellas.





CHARLA DE TRUCCO

Y FALCON PEREZ



Este viernes, a las 20 hs. en la Liga Rafaelina, habrá un charla que brindarán Gisela Trucco y Yael Falcon Pérez, árbitros de AFA, la cual estará dirigida a los árbitros de la Liga y se abre la invitación a cuerpo técnico y jugadores de clubes afiliados que quieran participar.