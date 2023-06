Se desplomó el dólar blue y el BCRA volvió a vender reservas

El dólar blue se desplomó hasta los $487, luego de tres ruedas en alza, mientras el contado con liquidación siguió bajando y el Banco Central (BCRA) volvió a vender reservas. La cotización de la divisa paralela perdió $9 y terminó en $487 para la venta y $482 en la compra, tras haber alcanzado los $496 el miércoles, a solo un peso de su récord nominal del 25 de abril pasado, cuando llegó a operarse a $497.

La baja redujo la brecha con el dólar oficial del 100% y se ubicó en el 86,8%. El Banco Central vendió US$ 97 millones, en una rueda en la que se registraron pagos por importación de energía por unos US$ 100 millones.

Después de dos ruedas con compras, el saldo negativo del mes subió a unos US$ 157 millones de ventas netas en el mercado. Las liquidaciones de las exportaciones de economías regionales dejaron ingresos por apenas US$ 13,5 millones.

El dólar sin impuestos cerró en $260,9, según el promedio de las pizarras de bancos privados y en el Banco Nación aumentó $1,50, a $258.

El dólar Qatar, que se aplica para los gastos por turismo en el exterior, avanzó hasta el nuevo récord de $521,83, mientras que el turista o tarjeta se ofreció a $456,6. El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva, aumentó hasta los $430,5, y el mayorista, regulado por el BCRA, cerró a $248,3.

En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación acompañó la caída del blue y bajó por tercera rueda consecutiva a $486,8, situándose a la par del paralelo, y el spread con el oficial llega al 88,1%. El MEP o dólar Bolsa descendió también $474,5 y la brecha con el oficial se ubica en el 83,7%. (NA)