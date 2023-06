Misión de Economía viaja el lunes a Washington

Una misión técnica del Ministerio de Economía viajará el lunes próximo a Washington para reunirse con funcionarios del FMI y avanzar con la reformulación del acuerdo vigente. Se estima que el ministro Sergio Massa no será de la partida y sí, en cambio, viajarían a la capital de Estados Unidos el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el director del Indec, Marco Lavagna, y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri.

Esos funcionarios continuarán con las discusiones técnicas con el staff del Fondo, en busca de avanzar con una reformulación del programa de facilidades extendidas, a raíz del fuerte impacto que la sequía tuvo en la acumulación de reservas, una de las metas centrales del acuerdo sellado en 2020.

Las negociaciones entre funcionarios del Palacio de Hacienda y el Fondo Monetario se venían realizando de manera virtual y Massa las confirmó esta semana, al exponer en un acto realizado en la empresa Ford.

"Hablamos (con el FMI), de las importaciones, la balanza comercial y el fortalecimiento de las reservas, y de alguna manera aparecía el daño que la sequía nos ha generado en las exportaciones de este año", sostuvo el funcionario.

Y añadió: "El lunes tuvimos varias reuniones con el FMI y saben que Argentina tiene un ancla que el Gobierno anterior dejó y condiciona desarrollo".

En Ford, Massa resaltó: "Cada proyecto que agrega valor, que genera reservas nos hace más fuertes como Nación. El camino de la Argentina es el de vender trabajo al mundo, para no depender de nadie, para no tener que pedir prestado y andar como mendigos, sino simplemente hacer valer nuestra fuerza".

Inicialmente estaba previsto que fuera Massa quien viajara a los Estados Unidos esta semana, pero fue el ministro quien la postergó para encarar la "discusión de la última milla" con el FMI, según las palabras que él mismo utilizó en reciente viaje a China.

Ahora, según pudo constatar Noticias Argentinas, el viaje se concretará la semana próxima, justo cuando Economía debe enfrentar vencimientos por unos US$2.700 millones de dólares ante el Fondo Monetario.

También la semana entrante tiene un condimento político clave, ya que el sábado 24 opera el cierre de candidatos para las elecciones primarias de agosto y, hasta el momento, se desconoce si Massa será candidato por el oficialismo. (NA)