El Concejo se sumó a la fiesta de los 50 años de la Escuela "Lisandro de la Torre"

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó, con voto unánime, el proyecto que declara de Interés Municipal el 50° Aniversario de la Escuela Nº 1.186 "Dr. Lisandro de la Torre", en el marco de una sesión pública que se desarrolló en el salón de actos del establecimiento ubicado en el corazón de barrio Italia, en la que participaron autoridades, docentes y alumnos de 6° y 7° grado.

La iniciativa había sido presentada en abril pasado por el concejal, Lisandro Mársico, quien fue el miembro informante. "Tenemos hoy una gran institución educativa y en lo particular me produce una gran emoción participar y ser el miembro informante de este reconocimiento a una escuela que lleva el nombre de un gran líder político y de un patriota, porque para mi Lisandro de la Torre fue un patriota, además de ser el fundador del partido al que represento", expresó el edil del PDP.

"Para nosotros es un honor que la sesión del Concejo se realice en nuestra querida escuela, estoy muy emocionada por esta situación que le permite a nuestros chicos conocer de qué se trata la actividad legislativa. Y estamos muy agradecidos porque el Concejo vino a sesionar en la previa de nuestro 50° aniversario", sostuvo la directora, Mariela Viale.

A la institución llegan cada día alrededor de 500 alumnos en dos turnos, que no solo provienen de barrio Italia, sino también del Mora, Zazpe y Virgen del Rosario. "Esta escuela comenzó a trabajar en una habitación de la Parroquia Santa Josefa Rosello. Después se mudó a los galpones donde funcionaban gallineros a partir de un ofrecimiento de la familia Sincovich. Tras diversas gestiones, logró el terreno y la construcción del edificio que ocupa actualmente", agregó Viale, quien agradeció al equipo docente y no docente porque "son muy buenos, muy colaboradores".

En su proyecto, Mársico recordó que la escuela abrió sus puertas en la década del 70 a partir de un pedido de los vecinos y una iniciativa de educadores del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia. "Luego de incansables, pero fructíferos trámites llega la gran noticia de la creación de la Escuela Provincial Nº 1186, un 18 de junio de 1973", subrayó. El edificio comenzó a construirse por decisión del entonces gobernador Carlos Sylvestre Begnis, mientras que el mismo fue terminado en 1978, oportunidad en que también le fue impuesto el nombre de Lisandro de la Torre a la escuela, recordó.

Si bien el 50° Aniversario se cumplirá este domingo, la celebración de toda la comunidad educativa está prevista para el 26 de junio. También se destacaron las expresiones de la concejal oficialista, Brenda Vimo, quien resaltó que la sesión ordinaria del Concejo realizada en la escuela representa "una maravillosa excusa para que nos podamos acercar a ustedes y también ustedes conozcan cómo se elaboran las ordenanzas que rigen como leyes de la ciudad".

Para la reunión legislativa, se colocaron en un extremo del salón de actos los pupitres donde se instalaron el presidente del Concejo, Germán Bottero, y las autoridades, Franco Bertolin (secretario) y Marcelo Trigueros, en tanto que el resto de los ediles se ubicó de frente en pupitres individuales replicando la posición que ocupan en la sede del sexto piso del edificio municipal. Martín Racca, Juan Senn, Brenda Vimo, Valeria Soltermam, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Miguel Destéfanis, Ceferino Mondino y Lisandro Mársico ocuparon las "bancas" mientras que las autoridades de la institución y los alumnos observaron la sesión en un espacio pensado como la barra del Concejo.