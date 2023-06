Para Scarpin, "Carolina Losada será la próxima gobernadora de Santa Fe"

"No tengo dudas de que Carolina (Losada) va a ganar las elecciones, primero la interna y después las generales. Y va a ser la próxima gobernadora de Santa Fe. Es cierto que en las primarias el competidor es (Maximiliano) Pullaro, lo tenemos claro. En este caso Carolina ha trazado una línea al plantear que no quiere nada que manche su reputación personal y su futuro gobierno. Ella dice que su único compromiso es con los santafesinos. Nosotros confiamos en su liderazgo, en su coraje, en su capacidad de decisión y gestión, también en el proyecto y en los equipos que tenemos". Con esta introducción optimista, el senador nacional y precandidato a diputado provincial por la lista Es con Vos del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Dionisio Scarpin, comenzó la entrevista en LA OPINIÓN.

A un mes de las elecciones primarias, el legislador visitó Rafaela para refrescar ejes de campaña, reunirse con dirigentes locales y visitar medios de comunicación. "Estoy confiado que le vamos a ganar a (Omar) Perotti. Al recorrer la Provincia notamos que el enojo contra Perotti es muy grande. Los docentes, los trabajadores de la salud, los policías, las sociedades rurales, los productores, empresarios pequeños y medianos, entre tantos otros, sienten que Perotti no les cumplió. Perotti rompió el contrato social con los santafesinos, llegó prometiendo paz y orden, pero no cumplió. Cuando una persona que aspira a un cargo ejecutivo como puede ser el de intendente o gobernador, no cumple sus promesas, entonces se genera el enojo", expresó Scarpin con tono crítico hacia uno de sus adversarios en la categoría de diputado.

"El ciudadano santafesino está entendiendo que con Carolina Losada vamos a construir una Provincia diferente, para lo cual hay que hacer grandes transformaciones. Lo primero que se debe cambiar es el Estado, que no funciona bien no por responsabilidad del recurso humano sino de la cabeza, del gobernador", consideró durante la charla a la que se sumaron la precandidata a senadora, la presidenta del Concejo Municipal de Sunchales, Carolina Giusti y los concejales rafaelinos, Leonardo Viotti, quien se postula para el cargo de intendente, y Germán Bottero, quien busca su reelección.

Según Scarpín, "cada transformación que planteará Carolina, necesitará del respaldo legislativo, y si Perotti se instala con una mayoría en la Cámara de Diputados, va a querer trabar todo; así como no hizo nada en casi cuatro años de gobierno, en el caso de que llegue a la Legislatura va a querer trabar la gestión y que Carolina no avance con las reformas necesarias".

"Darle a Perotti y su gabinete la posibilidad de ocupar por cuatro años la Cámara de Diputados es demasiado premio en función del mal gobierno que llevan adelante, con deudas muy fuertes en materia de seguridad, de educación, de salud, de obras", insistió Scarpin. "Por eso necesitamos que los votantes acompañen a cada uno de los candidatos de la lista Es con Vos. Es tan importante votar a Carolina como gobernadora como a Dionisio Scarpin y su lista para Diputados.

y por supuesto que también vamos a necesitar una Cámara de Senadores nueva, con nuevos actores que apoyen las reformas que impulse Carolina desde la Casa Gris. Y por eso hay que votar a Caro Giusti", agregó.

Después volvió al modo positivo al manifestar su "confianza en que las cosas van a cambiar, primero por los candidatos que tenemos y segundo porque la ciudadanía manifiesta cada vez más una intención de no votar a los de siempre, de buscar nuevas miradas y mejores formas de hacer política".

-¿El próximo gobernador sale de Unidos para Cambiar Santa Fe?

-Sí. Sale de Unidos. Pero Carolina será la primera gobernadora mujer de Santa Fe.

-¿Qué mirada tiene de esta región? ¿Qué proponen para esta región?

-Esta región nos da un poco de envidia, tiene un potencial extraordinario fruto de personas e instituciones que trabajaron durante décadas para el desarrollo social y económico de Rafaela, Sunchales y San Vicente entre otras tantísimas localidades. De todos modos, hay noticias que nos sorprenden, como la del crimen son sello sicario en Rafaela. Este equipo de Es con Vos va a ir al hueso con el tema de la seguridad, principalmente en Rosario pero también en ciudades como Rafaela. Estamos convencidos que Pato Bullrich como presidenta de la Nación nos va a dar un apoyo muy importante. Y vamos a apoyar desde la Provincia a la gestión de Leo Viotti como intendente en todos los órdenes de la gestión municipal.

-La problemática de la inseguridad, la violencia y la narcocriminalidad asoman como la principal preocupación.

-El Estado santafesino y la Nación desaparecieron ante el problema de la violencia, la inseguridad y la narcocriminalidad. Hubo una mentira muy grande de Perotti, que tuvo como eje de campaña a la paz y el orden, pero no planificó, no invirtió los recursos que tenía disponibles y nunca tuvo equipos, fue una improvisación detrás de otra, con los resultados a la vista. Por eso ser diputado provincial será demasiado premio para Perotti. Nosotros planteamos ir contra el problema con todo y entre todos.



LA SENADURÍA

Caro Giusti comenzó a recorrer el departamento como precandidata a senadora provincial y dice que hay muchas cosas que no están bien, a la vez que destaca su experiencia en el Concejo Municipal de Sunchales como punto de partida. "En Sunchales hemos mostrado ganas de gestionar, de conducir un Concejo Municipal, de dar respuestas a las demandas de la gente. Ahora me toca el desafío de poder llevar adelante la campaña en todo el departamento, con el respaldo de Carolina Losada, de Dionisio, de Leo y de Germán. Somos un equipo fuerte, comprometido. En las localidades encontramos disconformidad hacia la Provincia por el tema inseguridad y la falta de acompañamiento a los sectores productivos. La Provincia de Santa Fe está parada hace cuatro años", sostuvo.

"El Senado provincial necesita con urgencia un recambio generacional, no solo desde la perspectiva etárea sino desde las ideas. Una política vieja no encaja con lo que necesita la sociedad. No es posible votar lo mismo porque está claro que no nos está yendo bien. Los santafesinos deben elegir entre el cambio o hacer más de lo mismo, con los resultados que están a la vista", concluyó.

Finalmente, Viotti remarcó que "para nosotros es fundamental el compromiso de Caro Losada y de Dionisio de mantener las cosas que se han hecho bien, las obras que Perotti está dejando sin terminar, la vamos a terminar para que Rafaela crezca, queremos defender la región". "Tenemos proyectos y equipos para mejorar Rafaela, pero vamos a necesitar del respaldo de la gestión provincial de Carolina. Las grandes obras requieren financiamiento de Provincia y de Nación. Con Caro Losada en la Provincia y Pato Bullrich en la Nación, vamos a tener grandes aliados para avanzar con las obras pendientes para la ciudad", finalizó.

Y el cierre a cargo de Scarpin, quien aseveró que "donde va Carolina Losada promete terminar las obras que comenzó Perotti, y más aún, anticipa que como parte de la nueva institucionalidad, lo va a invitar a inaugurarlas".