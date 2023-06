Servicios públicos para el fin de semana largo

La Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de conmemorarse el martes 20 el Día de la Bandera, algunos de los servicios públicos se brindarán de manera diferenciada.

Con respecto a la recolección domiciliaria de residuos, este viernes por la noche no habrá servicio, con lo cuál las tareas se retomarán el domingo con la recolección de residuos biodegradables. Siguiendo el cronograma establecido, el lunes no habrá recolección y el martes se retirarán nuevamente los biodegradables.

Con respecto a la recolección de patios, no se realizará como habitualmente ocurre los domingos. En esta ocasión los vecinos y vecinas del sector 3 deberán colocar sus residuos en la vereda el día martes por la noche. En dicho sector están comprendidos los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

El Transporte público de pasajeros funcionará con servicio reducido el sábado, en tanto que el domingo, lunes y martes no circulará.

Las Unidades de Gestión SUBE permanecerán sin atención y la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará, en ambos casos desde el sábado hasta martes inclusive.

El Eco Punto (frente al Cementerio) abrirá durante los días sábado y martes en su horario habitual, de 8:00 a 19:00. El lunes permanecerá cerrado. En tanto que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20) permanecerá cerrado, abriendo nuevamente sus puertas el día miércoles.

La línea 147 “Rafaela Responde”, desde el sábado al martes, funcionará con contestador automático. El servicio se retomará el miércoles 21, en el horario de 7:00 a 13:00.

Por último, el Cementerio Municipal tendrá su administración cerrada y se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio durante todo el fin de semana largo.