Combatir la "casta", una de las prioridades de Granata

El próximo 16 de julio, cuando se estén llevando a cabo las PASO, los rafaelinos debemos votar en 5 categorías, gobernador, diputado provincial, senador departamental, intendente y concejales. Y en medio de la campaña política, la diputada y precandidata a diputada Amalia Granata del partido "Somos Vida" dentro del espacio "Unite por la Libertad y la Dignidad", estuvo realizando el martes una recorrida por Rafaela. En charla con la prensa local, la rosarina destacó que "estamos presentando una lista que está integrada por gente que viene fuera de la política, del sector privado, y que se involucraron para poder terminar con este famoso dicho "de la casta", que es un poco el slogan de nuestra campaña, matemos a la "casta" con gente en serio y que pretende sacar adelante a la provincia. El año pasado me quisieron echar de la Cámara, que se puso en forma corporativa para juntar firma y echarme porque no le gustaban como uno pensaba. Viví situaciones feas como esas pero me sirvieron para mejorar y seguir adelante".

Cabe señalar que la "casta" es la palabra preferida de Javier Milei para cuestionar a la política tradicional. Según la Real Academia Española, una de las definiciones de "casta" es "un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc". Es decir que Milei usa esta acepción de la definición y la extiende a la política.

Con respecto a las propuestas de este nuevo espacio, Granata resaltó que "la inseguridad en el sur y en el centro de la provincia, el tema de las rutas en el norte santafesino, la salud pública, como la falta de pediatras en los hospitales, por ejemplo, que es un tema que se está abordando en la actualidad, son en principio los objetivos más importantes que tenemos para mejorar. Como rosarina, represento un poco al departamento Rosario, y lo que más nos preocupa es el tema de la inseguridad, indudablemente".



"NO SOMOS UNA

POSICIÓN AGRESIVA"

En cuanto a los precandidatos a concejales de Rafaela, donde son 15 las listas que competirán en las próximas elecciones, por el espacio "Unite" habrá una interna entre Germán Boidi ("Fuerza Liberal") y Pablo Alderete ("Proyecto Libertario"). Precisamente, es uno de los debutantes de esta fuerza, y también estuvo acompañando a Granata en su gira por la ciudad. Y como uno de los aspirantes a llegar al nuevo Concejo Municipal, Alderete comentó que "nosotros no nos consideramos, en caso de obtener la respuesta de la ciudadanía, como una posición agresiva, algo tóxico, sino que queremos tratar de modificar lo que haya que modificar para el bien de todos, controlar lo que hay que controlar por el hecho de que uno no puede acusar a nadie de que se están haciendo las cosas mal y que están robando o sobre evaluando las cosas que se hacen. O sea, una vez que estemos adentro, si Dios quiere, vamos a poder tener la oportunidad de realizar todo en 4 años, un tiempo importante para poder verificar todo lo que se está haciendo". En tanto, como una de las metas principales a combatir en caso de ser elegido por los rafaelinos, Alderete resaltó que "la seguridad no es un cuento, no es un chiste. Contamos con todas las fuerzas, policía municipal, la GUR, policía provincial, federal, gendarmería y es cuestión de organizarnos para poder empezar a solucionar ese grave problema. Porque si lo dejamos pasar, va a ser como la droga, que está en nuestra ciudad y no podemos decir que no, pero al principio lo vimos en películas, después en Buenos Aires, luego en Rosario, en Córdoba y ahora la tenemos en la esquina de casa. O sea, no esperemos que llegue a ese punto y que una mujer no pueda salir con una cartera que le gusta usarla porque se la van a robar o no se pueda tomar un café en algún bar porque te pueden hacer cualquier cosa".