Preocupa la baja vacunación antigripal en menores de 2 años

El Ministerio de Salud de Santa Fe expresó, en las últimas horas, su preocupación por la baja vacunación antigripal en el territorio provincial. Cabe recordar que esta inoculación esta destinada a adultos mayores de 65 años, personas con comorbilidades de entre 2 y 65 años, y niños de entre seis meses y dos años. Este último grupo es el que menor tasa de vacunación registra. "Son los grupos más vulnerables cuando están en contacto con este virus. Cuando contraen esta enfermedad los cuadros respiratorios son mucho más graves, y se requieren más niveles de internación", recordó la ministra de Salud, Sonia Martorano.

La titular de la cartera detalló que en los mayores de 65 años se registró un 93% de vacunación, y destacó que "ese grupo se conoce como más vulnerable y es más consciente". "De la población de entre 2 y 65 años deben vacunarse aquellas personas que tengan factores de riesgo como diabetes, obesidad mórbida o enfermedades respiratorias. De ese grupo tenemos 650 mil personas, y asistieron poco menos de la mitad", agregó en diálogo con Cadena3.

Sin embargo el dato más preocupante es por el 40% registrado en niños de seis meses a dos años. La ministra de Salud apuntó a un "cansancio" en la población tras pasar "momentos dramáticos de dos años y medio de pandemia", pero que "el llamado es que mamás y papás estén atentos, la vacuna está disponible en los centros de salud y vacunatorios de toda la provincia". Del mismo modo recordó que antes de los seis meses no es necesaria la inoculación del bebé, mientras la madre esté vacunada porque ella le pasa sus anticuerpos.

En total, este año se ha llegado al 55% hasta el momento. En el 2022 se alcanzó el 75%, siendo el segundo distrito del país que más cobertura tuvo. "Es posible que un relajamiento. Desde Salud vamos a hacer campañas en plazas y acercarnos a los barrios para generar más conciencia", apuntó Martorano.

Cabe recordar que el pasado 1 de abril se puso en marcha en Santa Fe la vacunación antigripal para todos los grupos de riesgo establecida en el calendario nacional, obligatoria y gratuito, entre ellos personas embarazadas, puérperas, mayores de 65 años, o bien de cualquier edad que tenga alguna enfermedad inmunológica o crónica (cardíaca, renales, diabetes, inmunosupresión, EPOC, obesidad mórbida, entre otras). “Es muy importante que todos y todas las santafesinos puedan vacunarse en este momento del año, no solamente para poder completar los esquemas establecidos de vacunación, sino porque además este año disponemos de las dosis antes de que comiencen las épocas más frías, de modo tal de estar preparados para los momentos de mayor impacto del virus de la gripe”, había expresado en su momento el subsecretario de Prevención de la Salud, Sebastián Torres, quien recordó que, como toda vacuna estacional, “la misma no evita el contagio de la enfermedad, sino que reduce significativamente los niveles de morbimortalidad y permite que los cuadros sean más leves”. Sobre la forma de acceder a la misma y los lugares adónde recurrir, Torres indicó que “todas las personas que deban recibir la vacuna contra la influenza se pueden acercar con su DNI, sin turno, a cualquier vacunatorio de la provincia de Santa Fe, que ya está disponible de manera gratuita, en la red de efectores públicos de salud”.



SOBRE EL NUEVO HOSPITAL

Por su parte, la funcionaria, en declaraciones al noticiero de Next TV Rafaela, afirmó que el Nuevo Hospital Regional de Rafaela será inaugurado de manera oficial antes de fin de año, o sea antes de que finalice la gestión provincial de Omar Perotti. Las obras en el nuevo efector situado al norte de la ciudad, que se ha puesto en marcha de manera parcial, están transitando su etapa final, recordando que desde hace más de un año se encuentra funcionando el servicio de internación y guardia pediátrica. Dicha sala cuenta con 18 camas equipadas con gases medicinales.