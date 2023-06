“Lo fundamental, lo más importante, es el crimen organizado y la narcocriminalidad”

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINIÓN). - En la mañana del martes último, el fiscal Carlos María Vottero, de 47 años, juró como Fiscal Regional Nº 5, de la Quinta Circunscripción Judicial con sede en Rafaela, convirtiéndose así en uno de los cinco fiscales regionales con que cuenta la provincia de Santa Fe.

El juramento formal del cargo fue en el marco de una ceremonia que se realizó en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia en la capital provincial.

Cabe recordar que Carlos Vottero es el tercer fiscal regional de Rafaela desde que se inauguró el sistema acusatorio con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en febrero de 2014 en la provincia de Santa Fe. El primer fiscal regional de Rafaela fue el Dr. Carlos Arietti y el segundo el Dr. Diego Vigo.



ENTREVISTA

En la jornada de ayer, LA OPINIÓN accedió a una entrevista en exclusiva con el flamante fiscal regional, que desempeñará su cargo los seis próximos años, es decir hasta 2029. Durante la nota se conversaron los temas que hacen al interés público y a la forma en que Vottero gestionará el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en nuestra ciudad estos próximos años.

A continuación, la entrevista completa que se realizó en su despacho del edificio del MPA en calle Necochea 443 a primera hora de la mañana del jueves.



- Hace poco tiempo atrás en una entrevista al Intendente se le preguntó cuál era el delito que más le preocupaba y dijo “las balaceras”. Casualmente luego de su ceremonia de jura, Ud. dijo que eran “los delitos con arma de fuego”, lo cual muestra una sintonía en cuanto a las preocupaciones…

Sí, me preocupa y me parece bueno que haya coincidencia entre las distintas autoridades de la ciudad, como es el caso de la Intendencia, porque es una situación por la que estamos atravesando.

Las balaceras, los hechos cometidos con arma de fuego, en algunos casos por personas que no son de acá, son situaciones con un alto nivel de lesividad. Teniendo los recursos que tenemos, que son escasos, debemos priorizar en lo que es la persecución penal, y en cuanto a prioridades los hechos con armas, crímenes, homicidios o tentativas, lesiones graves o gravísimas, abusos de arma, van a ser prioridad para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) [local].

También quiero aclarar que, si bien es ahora que estamos prestando especial atención a estas situaciones en aumento, tanto en Rafaela como en la Región, el MPA siempre ha dado respuestas positivas y tenemos un alto porcentaje de homicidios y femicidios resueltos, prácticamente todos y a lo largo de una década. Siempre hemos dado respuestas a la sociedad en ese sentido.



- ¿Qué acciones concretas se pueden tomar con este tipo de delitos?

Hay que trabajar de manera coordinada, interrelacionados con distintos organismos y autoridades. Debemos coordinar el trabajo con la Justicia Federal, con el Municipio y quienes tienen a su cargo las tareas de prevención, con la Policía, es decir, tratar de evitar que el delito ocurra.

Nosotros, es sabido, intervenimos después de ocurridos los hechos, tratando de determinar qué pasó, quién lo cometió, e individualizados los autores que reciban la sanción que corresponda.

Entonces es con la Justicia Federal, Gendarmería y Policía Federal, la Policía, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la parte Operativa, Trata de Personas, la Comisaría de la Mujer para cuestiones de género y delitos sexuales… El trabajo tiene que ser en conjunto y coordinadamente entre los distintos organismos e instituciones.



- Hay posturas diferentes, Ud. ¿con cuál se identifica? ¿La justicia provincial, el MPA debería intervenir en investigaciones de delitos de drogas y narcotráfico o permanecer como ahora sólo en la órbita de la Justicia Federal?

Nosotros no investigamos delitos de narcotráfico, pero sí tenemos que involucrarnos en las investigaciones de los crímenes, como homicidios, que tengan que ver con narcotráfico.

Entramos ya en la materia de la narcocriminalidad, o del crimen organizado. En ese contexto, a nosotros indefectiblemente nos roza y nos toca tener conocimiento de esas situaciones vinculadas al narcotráfico. Pero el tema en sí es competencia de la Justicia Federal.

Y respecto de la competencia, si el caso debe pasar o no a la Justicia Federal o debe quedar en la Justicia Provincial, es un tema de discusión eterna. Por eso hablamos de crimen organizado, todos esos delitos conectados entre sí, pero en definitiva es una cuestión de los legisladores a quien le atribuyen la competencia.



- ¿Entonces está de acuerdo en que todo debe quedar como está ahora?

Entiendo que para cambiar eso o atribuir competencia –como pasa en otras provincias- a lo que es narcomenudeo, situaciones menores, sí se han creado por competencia ordinaria, provincial.

El tema es acompañarlo de recursos, porque si agregamos competencia y no lo acompañamos con recursos, con más fiscales, sería un enorme inconveniente.



- ¿Hay mucho trabajo para pocos fiscales?

Así es. Y además con la situación actual de que estamos con cuatro fiscales menos… la Dra. Segré con licencia médica, la Dra. Capitanio jubilada y los Dres. Bumaguín y Stegmayer que ahora son jueces.



- Ud. es uno de los primeros cuatro fiscales que tuvo esta Fiscalía Regional, ¿qué valor agregado le va a dar eso a su gestión? Ud. ya tiene experiencia y conocimiento de lo que es la problemática criminal en Rafaela y la Región…

Son 10 años de estar trabajando acá como fiscal, lo cual implica conocer cómo es el trabajo de la Fiscalía, el rol puntual de un fiscal, las relaciones con distintas instituciones, con las víctimas que son fundamentales en un proceso, con los imputados, y con nuestros principales auxiliares en la investigación que es la Policía.

Tenemos una jurisdicción enorme, toda la Quinta Circunscripción, con la Unidad Fiscal San Cristóbal y la Unidad Fiscal Tostado. Cada una tiene su particularidad, sus fenómenos delictivos, los cuales a lo largo de esta década han ido mutando.

El hecho de haber estado desde el principio me permite tener conocimiento de cada lugar y todas estas situaciones, lo cual desde este cargo me permitirá ahora aportar conocimiento y experiencia.



- En toda institución siempre hay necesidades, tanto de recursos humanos como materiales… ¿cual es la necesidad más urgente que tiene esta Fiscalía?

Desde ya necesitamos fiscales, empleados e integrantes de equipos de trabajo, siempre necesarios y escasos. En cuanto a lo material, cuestiones de tecnología.

Acaba de asumir la nueva Fiscal General con buenas intenciones para mejorar todo lo que se pueda, y trataremos de avanzar en cuanto a tecnología que pueda ayudar a mejorar el nivel y calidad de las investigaciones.



- Hubo cambios recientes en la organización interna. ¿cómo quedó ahora eso?

Los cambios más relevantes son que la Dra. Gabriela Lema pasa a la Sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas). La Dra. Fabiana Bertero pasa a la sección Violencia y Corrupción Institucional; y el fiscal Martín Castellano pasa a la sección Homicidios y Femicidios.



- Se habla cada vez más de los delitos predatorios, y de forma ambigua muchas veces. En nuestra Región, ¿cuales son concretamente esos delitos y cuál es la política de persecución penal?

El delito predatorio está vinculado a cuestiones que tienen que ver con ocupar un territorio. Es la situación más grave, la disputa territorial para instalar un determinado “negocio”. Hablamos de vinculación con el narcotráfico, y cuestiones federales. Es la problemática que estamos atravesando y sufriendo a nivel sociedad.



- ¿La Fiscalía tiene incumbencia en cuanto a la persecución penal de los delitos predatorios o son competencia de la Justicia Federal exclusivamente?

Sí tenemos incumbencia si es un robo, una disputa por armas, si es un homicidio, o un hecho de arma independientemente de la calificación que termine siendo el hecho en sí. Mientras esos delitos predatorios sean de competencia ordinaria los investigamos nosotros.



- Ud. dijo que va a trabajar con las políticas que fije el MPA provincial adaptándolas a las particularidades de Tostado, San Cristóbal y Rafaela. ¿Cuáles serían esas políticas que fija el MPA?

Estamos comenzando esta nueva gestión tanto a nivel regional como provincial, y si bien son puntos que vamos a trabajar y determinar, la Fiscalía General tiene como prioridad también la persecución penal de los hechos de armas. Eso es lo fundamental y lo más importante, y vinculados al crimen organizado y la narcocriminalidad.

Esa es la prioridad de la Fiscalía General y que nosotros la vamos a respetar y llevar adelante. Cuando yo hablo de adaptarnos a las particularidades es porque la demanda en este tipo de fenómenos delictivos no es la misma en la Unidad Fiscal Rafaela, que en San Cristóbal o en Tostado.

Hoy la Unidad Fiscal Rafaela es la que está atravesada por estos fenómenos que van en claro aumento. En las otras dos Unidades no tanto, por eso tendremos que adaptarnos de acuerdo a la necesidad a la medida que vayan ocurriendo delitos que esperemos no ocurran.



- ¿Cuál es desde 2014 hasta el presente el delito que más creció en Rafaela?

Los robos y los delitos contra la propiedad son los que en general han ido en aumento. Delitos contra la propiedad en general bajo distintas modalidades. Tenemos “escruches”, entraderas, y por épocas temporalmente van variando. También la sustracción de vehículos.



- Mayormente los autores tienen arraigo en la ciudad y la zona… ¿O también vienen de otros lugares?

Estadísticamente los autores son mayormente de Rafaela, pero también tenemos hechos cometidos por gente que viene de otros lugares.



- ¿Qué mensaje les daría a los ciudadanos de Rafaela teniendo en cuenta que ahora vienen 6 años de gestión por delante [hasta 2029] y que más allá de todo sufren inseguridad, o están angustiados porque les robaron las herramientas de trabajo o padecen delitos que afectan su vida cotidiana?

El mensaje, en lo que corresponde al MPA, es que vamos a abrir las puertas, nos vamos a acercar a la gente, vamos a transmitir nuestros actos a través de los medios de prensa, lo cual hace a la transparencia del trabajo de los fiscales, eso es lo que pretendo.

Siempre teniendo en claro nuestra incumbencia, esos delitos que parecen menores, pero para una víctima son muy importantes y los afecta mucho.

El rol específico de la Fiscalía no es evitarlos. Nuestra reacción es luego de ocurrido el hecho, y ahí es donde intervienen otros poderes del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo con la Policía trabajando en materia de prevención.