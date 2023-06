Habrá doble función de Flash en el Cine Belgrano

Durante el feriado largo, el Cine Teatro Municipal ofrecerá la película Flash, con un 2x1 el martes 20, y en Espacio Incaa, el filme "Viedma, la capital que no fue".

Llega “Flash” a la sala del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, en estreno simultáneo junto a otras salas del país, con dos funciones diarias a las 17:00 y 21:00, desde hoy, viernes 16 hasta el martes 20 de junio.

Dirigida por el argentino Andy Muschietti (“IT”, “Mamá”), esta historia llena de acción épica está protagonizada por Ezra Miller, quien vuelve a interpretar a Barry Allen. Esta producción reúne a personajes icónicos y queridos de DC a través de las líneas temporales —Batman, Flash, Supergirl y otro Batman— y presenta a uno de los villanos más importantes del canon, el General Zod de Krypton.

Los mundos chocan cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo con el fin de cambiar los acontecimientos del pasado. Cuando su intento de salvar a su familia altera inadvertidamente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación.

Pero no hay superhéroes a quienes recurrir a menos que Barry consiga sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kriptoniano encarcelado; aunque no sea a quien él busca. En última instancia, para salvar el mundo donde se encuentra y volver al futuro que él conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. ¿Bastará con hacer el sacrificio definitivo para restablecer el universo?

Se podrá ver doblada con una entrada general de 1000 pesos. Es apta para mayores de 13 años.

Además, el martes 20 de junio (feriado nacional), el cine ofrecerá la promoción 2x1 en entradas para las funciones de esta película.



ESPACIO INCAA

El estreno nacional de esta semana es “Viedma, la capital que no fue”, documental dirigido por Jorge Leandro Colás.

En 1986, el Presidente Raúl Alfonsín se propone trasladar la Capital de Argentina a la Ciudad de Viedma, en la Provincia de Río Negro. Con el lema “hacia el sur, el mar y el frío”, inicia un ambicioso proyecto que tiene como objetivo descentralizar el estado y federalizar el país. A través de testimonios y material de archivo inédito, la película narra el ascenso y la caída de uno de los sueños más grandes y a la vez extravagantes de nuestra historia.

Se proyectará hasta el martes a las 19:30. El costo de las entradas es de 200 pesos la general y 100 pesos para estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años.