MotoGP: Aleix Espargaró podría correr fracturado

El español Aleix Espargaró, del equipo Aprilia, acusa una doble fractura en su pie derecho, aunque no descarta competir este fin de semana en el Gran Premio de Alemania del Moto GP de motociclismo, que se llevará a cabo en el autódromo de Sachsenring, por la séptima fecha del calendario.

"Los médicos me recomendaron usar una bota (férula) para no caminar, para no poner más el pie en el suelo", dijo el oriundo de Granollers, de 33 años.

El español viene de obtener el sexto puesto en el Gran Premio de Italia disputado el pasado fin de semana en el autódromo de Mugello, escenario en el que sufrió una caída el jueves previo a la carrera, mientras recorría el circuito en bicicleta y se distrajo observando su teléfono celular.

Su hermano menor, Pol, había inscripto su nombre para participar del Gran Premio alemán, pero no podrá ser de la partida, porque todavía no se recuperó plenamente de un violento accidente que sufrió en la primera fecha en Portimao (Portugal), cuando terminó con fractura de mandíbula, luego de caerse en la segunda sesión de entrenamientos.La actividad en Sachsenring comenzará hoy con dos sesiones de prácticas, que se llevarán a cabo entre las 5.45 y 6.30, primero, y 10.00-11.00, luego, en horario de la Argentina.



MERCADO EN ENDURANCE

Luego de su salida del World Superbike, Leandro Mercado inició el año 2023 desdoblando su actividad en dos frentes, compitiendo en el Campeonato Alemán de Superbike (IDM) y en las carreras de larga duración del Campeonato Mundial de Endurance (FIM EWC), que corre este fin de semana en Bélgica.

El cordobés sufrió la fractura del metacarpiano de su mano izquierda luego de una caída con la Kawasaki del equipo Weber, durante los entrenamientos de la primera fecha del IDM alemán, en la pista de Sachsenring y requirió intervención quirúrgica.

Tras una recuperación que demandó poco más de cuatro semanas, «Tati» volvió a subirse a la Honda número 333 del equipo Viltais Racing, con el que compite en FIM EWC, para los entrenamientos privados de esta semana en el circuito de Spa Francorchamps, que será escenario de la competencia que iniciará el sábado y tendrá una duración de 24 horas.