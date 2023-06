Prats, el árbitro en CRAR-Alma Juniors

Se dieron a conocer los árbitros para la 14ª fecha del torneo de Segunda División del TRL, a disputarse este sábado y donde el puntero CRAR estará recibiendo a Alma Juniors de Esperanza. El encuentro principal dará comienzo a las 16 y será dirigido por Fabián Prats.

El equipo Verde tratará de afianzar su lugar de privilegio en la tabla de posiciones, ya muy cerca de la clasificación para la fase final, pero a la vez intentará tomarse revancha ante uno de los dos rivales que pudo vencerlo (el otro es Tilcara).

La escuadra de Alejandro Chiavón reúne 50 puntos, con 2 de ventaja sobre Jockey de Venado Tuerto y 6 sobre Los Caranchos, en tanto que Alma Juniors (donde uno de sus entrenadores es el rafaelino Quique López Durando) es el cuarto con 39, a 11 del Verde.

En esta fecha también jugarán: Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo (Carlos Poggi); Universitario de Santa Fe vs. Provincial (Joaquín Zapata) y Tilcara de Paraná vs. La Salle (Juan Moyano). Libre: Los Caranchos.



MORALES NO TENDRÁ MUNDIAL

Eliseo Morales, quien viene de tener un gran año con Pampas, sufrió la rotura de ligamento cruzados de la rodilla izquierda en las semifinales del Súper Rugby Américas frente a Dogos XV. Ante esta lesión, el medio scrum salteño, quien debutó en Los Pumas en noviembre 2022, no podrá ser tenido en cuenta por Michael Cheika para el Mundial de Francia 2023.