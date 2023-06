Debut de la Chevrolet Montana

La marca del moño no se ahorró nada en la muestra de AgroActiva en Armstrong, con importantes presentaciones y test drive offroad de sus vehículos de doble tracción.

Es sin dudas una de las novedades más importantes del año y se mostró al público por primera vez en Agroactiva 2023: la nueva generación Montana, la pick up compacta de Chevrolet, que llega para recalentar un segmento cada vez más importante del mercado regional.

Si alguien recuerda a la Montana anterior –derivada del Agile– podrá comprobar que nada ha quedado de aquel producto en esta nueva generación. Bajo el concepto “Smart Utility Pick up”, se desarrolló sobre una moderna plataforma global y ahora tiene carrocería de doble cabina, con cuatro puertas y el habitáculo más amplio del segmento. De esta manera, gana una enorme cuota de confort y practicidad para todos los usos, ya sea laboral, familiar o recreacional.

En el stand de Agroactiva, se mostró la gama completa, compuesta por dos versiones: la LTZ y la full Premier, ambas equipadas con el eficiente motor 1.2 turbo de tres cilindros y 132 caballos, similar al que ya utiliza el SUV Tracker. Con excelentes prestaciones, este impulsor se destaca además por la gran entrega de torque a bajo régimen (190 Nm), un recurso ideal para una pick up que anuncia una capacidad de carga en su caja de 600 kilos, con un volumen de 874 litros hasta la lona cobertora, que es equipo de serie. La tracción es simple delantera y en ambas versiones la trasmisión adoptada es una automática de seis marchas.

Con un diseño moderno y novedoso, ambas versiones muestran algunas diferencias estéticas además de funcionales, como las luces full led en la variante Premier, que también incorpora alerta de ángulo ciego en los espejos, un ítem de seguridad que se suma a un equipo de serie bien generoso, con seis airbags de serie en toda la gama, además de frenos ABS y control de estabilidad.

En Agroactiva, el público pudo subirse a la nueva Montana, comprobando un interesante nivel de calidad en los detalles de terminación y una correcta posición de manejo beneficiada por el volante de doble regulación. Sin embargo, en el habitáculo la protagonista es la pantalla táctil central de 8 pulgadas desde donde –entre otras funciones– se opera el sistema multimedia MyLink, que puede conectar vía Bluetooth dos celulares en simultáneo, además de contar con Apple Car Play y Android Auto, opción OnStar y audio con seis altavoces.

Durante este mes, la Montana se puede adquirir 100% financiada mediante Plan Chevrolet en versión LTZ, mientras que en breve comenzará la venta convencional y se sumará la variante full Premier.

Con la Tracker de producción nacional en ubicación especial, en el stand también se mostró la nueva versión Midnight de la pick up S10, que incorpora elementos negros u oscurecidos como los logos de marca, las llantas (de 18 pulgadas), los espejos y, entre otros, las ópticas traseras, todo sobre tres colores de carrocería disponibles: azul, gris o negro. El equipamiento es equivalente a una versión intermedia de la gama S10, siempre con el poderoso motor 2.8 Duramax turbodiésel de 200 caballos asociado a una caja automática de seis marchas y esquema de tracción 4x4.

Y por supuesto, como ya es costumbre de la marca, todos sus vehículos con doble tracción se pudieron probar en la pista offroad contigua al stand, con dificultades de todo tipo para desafiar a las camionetas ¡pero también a los conductores! (Fuente TN Autos)