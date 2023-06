Aprobaron incremento para el servicio de provisión de agua

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana el Concejo Municipal concretó una nueva sesión ordinaria, encuentro que, como es habitual fue iniciado con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que cumplió Pablo Ghiano.

A continuación fue aprobado el acta de la anterior sesión y se brindó el informe de Presidencia.



Comunicaciones oficiales



Seguidamente tuvo ingreso una Nota Oficial enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1112 (Solicita al Departamento Ejecutivo información respecto a la contratación de transporte para la recolección de residuos durante las jornadas del 16 al 18 del corriente inclusive). Remitida a sus antecedentes.



Peticiones y asuntos particulares



Fue girada a comisión una Nota Particular remitida por Hugo Acuña. Solicita información de las actuaciones del Concejo Municipal en relación a las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.



Proyectos presentados





*Fue derivado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por Carolina Giusti y que perdiera estado parlamentario. Incorpora nuevo artículo a la Ordenanza N° 1699, Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

*Se aprobó un proyecto de Ordenanza que elevaran Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Andrea Ochat, Pablo Ghiano, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Modifica el régimen tarifario para el servicio de agua potable para la ciudad de Sunchales, a partir del 1 de julio de 2023.

La fundamentación corrió por cuenta de Horacio Bertoglio que, entre otros aspectos, consideró que la Cooperativa es electrodemandante y comentó el abultado costo que debe enfrentar para hacer frente a este servicio, así como varios insumos que son importados. Por lo tanto hizo saber que aprobaron un aumento del 40% en dos tramos, 20% en julio y el resto en agosto.

*Mereció la aprobación del cuerpo una Minuta de Comunicación presentada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo informe el motivo por el cual se dispusieron estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, sin la ejecución de las correspondientes rampas de acceso.

La fundamentación fue efectuada por Bertoglio quien señaló que, además de no estar la rampa de acceso, algunos obstáculos que presentan las veredas hace imposible abrir la puerta del vehículo. Señaló que instan al Ejecutivo para que modifique la ubicación de estos espacios a lugares donde no haya barreras arquitectónicas.

*La misma suerte corrió una Minuta de Comunicación elevada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.Insta al Departamento Ejecutivo a convocar a una mesa tripartita para analizar la posibilidad de garantizar guardias mínimas de servicios indispensables.

María Alejandra Bugnon fue la responsable de fundamentar, recordando que durante las medidas de fuerza la ciudad no contó con servicios tales como control de tránsito, Video Vigilancia, Ojos en Alerta, etc.

Por su parte Horacio Bertoglio consideró que se entiende el derecho a a reclamos de los trabajadores.

Carolina Giusti agregó que en relación a este tema en la sesión ingresó una respuesta del Ejecutivo relacionada con las contrataciones para cumplir con el servicio de recolección en los días de paro.

* También fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti. Requiere del Departamento Ejecutivo el detalle y registro de los vendedores ambulantes habilitados, según lo determina la Ordenanza N° 1714.

La autora en las fundamentaciones señaló que es un tema recurrente en las tareas en comisión, se preguntó ¿cómo se controlan?, y afirmó que esto no es ir en contra del trabajo, sino que se busca proteger a los comerciantes locales que abonan las tasas fijadas para permitir su actividad.

*Giraron a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por Pablo Ghiano.Establece que las boletas que se emitan en concepto de Tasa General de Inmuebles deben contener los datos de atención a víctimas de violencia de género.

* La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza presentado por Santiago Dobler. Crea el Programa “Sustentabilidad de la Red Vial Rural”.

* Fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo respuesta a la Minuta de Comunicación N° 1111 (Envío de los Decretos y Resoluciones que correspondan a la nómina de empleados municipales con pase a planta permanente) e información complementaria del personal de planta permanente.