El Consejo Diocesano Pastoral ha lanzado una convocatoria para participar del Retiro diocesano para agentes de pastoral que se realizará el domingo 2 de julio en la Abadía Nuestra Señora de la Esperanza bajo el lema "Que todos sean uno".Esta jornada de oración comenzará a las 8.30 hs con la recepción de los participantes y culminará a las 17.00 hs, terminada la celebración eucarística.

En esta oportunidad serán Carolina y Marcos, dos jóvenes de nuestra Diócesis, los que animarán el retiro, proponiéndonos reflexiones, momentos de oración personal y grupal, vivido todo eso en un clima fraternal con hermanos de toda la Diócesis.

Quien desee inscribirse al retiro diocesano, deberá remitirse a la propia parroquia hasta el jueves 29 de junio.

El retiro tiene un costo de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) que se entregará al llegar al lugar; quien no pueda pagarlo, puede participar igualmente, aclarándolo al momento de la llegada; lo económico no puede ser impedimento para esta experiencia de oración, entre todos lo haremos posible.

El almuerzo es a la canasta (comida y bebida), y quien quiera puede llevarse equipo de mate. Asimismo, será necesario contar con Biblia y anotador.

Las habitaciones estarán disponibles para quienes deseen descansar después del almuerzo (deberán llevar ropa de cama). Para no limitar la participación no se ha puesto un cupo máximo, por lo que -si la cantidad de personas excede el número de cama-, los más jóvenes dejarán la habitación a sus hermanos más grandes.

Esperamos que sean muchos los que puedan participar de este retiro espiritual, para seguir latiendo en toda la Diócesis al ritmo del corazón de Jesús.

Estamos a su disposición para cualquier consulta.

Que nuestra Madre de Guadalupe y su esposo San José obrero los bendigan.