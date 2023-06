Con un show musical, Inspirar presentó a sus candidatos Bodoira y Argañaraz

El Partido Inspirar que impulsó el diputado provincial Juan Argañaraz desafió el frío polar de la noche del miércoles con una fiesta tropical a pura cumbia del grupo santafesino "Los Palmae" en la cual presentó sus principales candidatos para las elecciones primarias del 16 de julio próximo.

En un amplio escenario montado desde la mañana en la primera cuadra de calle Sargento Cabral, el abogado rafaelino Edelvino Bodoira lanzó su precandidatura a gobernador de Santa Fe por la lista Inspirar de la alianza "Viva la Libertad". Al encuentro llegaron especialmente invitados dirigentes del espacio de otras localidades, aunque la convocatoria estuvo muy por debajo de las expectativas de los organizadores, que adujeron la baja temperatura como el motivo que desalentó la participación.

"Los valores que nos inspiran son la familia, la defensa de la vida, de la libertad, de la justicia y de la propiedad privada", afirmó Edelvino Bodoira en el final de la noche durante la presentación de candidatos. Antes la fiesta había comenzado pasadas las 19 con la actuación del cantante local, Cachulo Moreno, el conductor Carlitos Román y el grupo Los Palmae. "Queremos orden y paz", desafió después en lo que fue una crítica directa al gobernador, Omar Perotti, por su promesa de campaña en 2019 que no logró cumplir.

"Dos valores morales más, nosotros sabemos pedir perdón. Somos los que vemos y queremos cumplir los objetivos de la gente. Y en este partido político se reza, porque somos hombres y mujeres de fe. Vamos a ver si llegamos a la Casa Gris y gobernamos la Provincia con esta alianza Viva la Libertad", resaltó Edelvino Bodoira. "Necesitamos que haya trabajo, que los jóvenes puedan estudiar, debemos dejar atrás la incertidumbre en la que vivimos, la inseguridad y la inflación, la presión impositiva, las tarifas impagables. Y la corrupción. Votemos con fe", concluyó.

Nora Sánchez, dirigente del espacio Misión, Acción y Compromiso de la ciudad de San Lorenzo, dijo estar "feliz" por participar de la presentación de candidatos en Rafaela. "Me inspira que nuestros hijos puedan crecer en un país libre, en un país donde se pueda estudiar, donde pueda haber oportunidades genuinas, con acceso a la educación y a trabajo digno. Quiero una Santa Fe libre, con adolescentes y jóvenes que no piensen en Ezeiza sino en hacer crecer nuestra Provincia", aseveró.

Por su parte, Argañaraz destacó el hecho de que la lista logró presentar listas en 58 localidades de la Provincia. "Les agradezco a muchos de ustedes que firmaron su afiliación y nos permitieron tener nuestro partido, al que llamamos el auto. Entonces tenemos auto y ahora también casa propia en Rafaela. Nuestra Casa Inspirar será un lugar de múltiples actividades, charlas y capacitaciones", expresó.

"Tenemos nuestros cuatro no negociables, defendemos la vida desde la concepción, defendemos la libertad con responsabilidad, la propiedad privada y la familia", aseguró en el final de su discurso el diputado que busca su reelección.

Carlos Padilla también saludó a la gente que asistió pese al frío y Delvis Bodoira se mostró muy confiado de llegar al Concejo junto a Laura Dupertuis. "Nosotros vivimos de nuestro trabajo, no como la casta. Vivimos con la nuestra" dijo Bodoira en clave libertaria, aunque más de uno recordó que durante años fue funcionario del Municipio en la gestión del actual intendente, Luis Castellano.

Por lo demás, sonó muy fuerte el jingle que grabaron Los Palmae para publicitar la candidatura de Edelvino Bodoira. El acto se desarrolló en la primera cuadra de calle Sargento Cabral, donde se montó un escenario que obligó a interrumpir muy temprano el tránsito por el sector, lo que disparó múltiples críticas de comerciantes y vecinos. Los organizadores argumentaron que pidieron permiso al Municipio y que enviaron una nota a vecinos del sector para avisar de la realización del acto.