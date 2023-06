Uno de cada 6 adultos mayores sufre abusos y maltratos

Una de cada seis personas adultas mayores sufre abuso y maltratos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y hoy en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, se realizarán una serie de actividades para concientizar y poner en agenda una problemática que crece año a año.

Las situaciones de violencia incluyen la violencia física, psicológica, económica y sexual, entre otras, y desde 2017, Argentina tiene una ley que insta a respetar los derechos de las personas mayores.

La OMS calcula que entre el 4% y 6% de las personas mayores sufrieron alguna forma de abuso o maltrato, y dentro de ese número, el 33,4% corresponde al maltrato psicológico, un 14,1% para al físico, un 13,8% el económico, el 11,6% la negligencia y el 1,9% el maltrato sexual.

"El maltrato psicológico es el más habitual, puede ser muy sutil y algunos no lo reconocen o denuncian", señaló la médica geriatra Romina Rubín, Directora de LeDor VaDor y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Gerontología, quien agregó: "Hoy se reconoce como maltrato la infantilización, la quita de autonomía y los diferentes prejuicios edadistas que generan padecimiento y limitan el bienestar de las personas mayores".

LeDor VaDor, institución sin fines de lucro de referencia en la geriatría de nuestro país, junto a otras instituciones, realizará mañana diferentes acciones de concientización en el día declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2011, con el objetivo de reconocer que dicha población tiene los mismos derechos y libertades fundamentales que las demás personas, incluyendo el no verse sometidas a discriminación fundada en la edad ni a sufrir ningún tipo de violencia, procedente de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Además, la institución lanzará, junto a la Red de Hogares y Centros de Día de la Comunidad Judía un video conjunto, bajo el lema "Sin prejuicios hay buen trato", como parte de sus acciones de concientización.

En nuestro país existen cinco Oficinas de Violencia Doméstica (OVD), donde se registran las denuncias de casos de maltrato; también la línea 144, de violencia de género que incluye estas situaciones y, a la vez, una gran cantidad de casos que, por miedo, desconocimiento o falta de acceso a las herramientas, no se llegan a denunciar.

Se calcula que al final de esta década la cifra de personas de 60 años o más habrá aumentado en un 34%, de 1.000 millones en 2019 a 1.400 millones en 2030.

En 2050, la población mundial de personas mayores duplicará la actual, alcanzando los 2.100 millones.

Desde 2020, por primera vez, hay más gente de más de 60 años que niños menores de 5. Y se calcula que para 2050 habrá más que adolescentes.



CORTE SUPREMA

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su informe “Personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica 2022”. El informe da cuenta de un total de 1899 personas mayores atendidas durante el año pasado (921 denuncias y 978 consultas informativas) en la sede de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. En ese período, las denuncias crecieron un 15% respecto a 2021 y las principales víctimas fueron mujeres (78%).

El informe revela que el 83% de las personas mayores afectadas eran argentinas y la edad promedio 70 años. El 14% de las afectadas mayores manifestó tener algún tipo de discapacidad. Además, denunciaron violencia 369 migrantes, 38 personas de pueblos originarios y 5 afrodescendientes.



PRINCIPALES AGRESORES

Más de la mitad de las personas mayores sufrieron maltrato por parte de sus hijos/as, (esta proporción se incrementó entre las afectadas de más de 75 años), seguido por el maltrato de la pareja (21%). El tiempo promedio de maltrato en vínculos filiales fue de 9,4 años y, en vínculos de pareja, 17 años.

Los varones denunciados (62%) superaron a las mujeres en número y proporción: 6 de cada 10 personas denunciadas con vínculo filial fueron varones y, en vínculo de pareja, 8 de cada 10. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años.

El 60% de las personas afectadas dijo sufrir violencia diaria o semanal. Solo el 6% denunció un primer episodio de violencia. Los niveles de riesgo evaluados por los equipos interdisciplinarios fueron alto y altísimo (30%), medio y moderado (57%) y bajo (13%).

De acuerdo con el relevamiento se registraron diferentes tipos de violencia: psicológica (en el 97% de los casos), ambiental (48%), física (43%), simbólica (37%) y económica-patrimonial (36%), entre otras.

El servicio médico de la OVD revisó a 127 personas y constató lesiones en el 81% de los casos (70% mujeres). El 69% de estos casos tenía antecedentes de lesiones físicas producto de situaciones de violencia previas.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En respuesta a las mencionadas denuncias, la Justicia Civil ordenó 2863 medidas de protección: otorgó 250 dispositivos de alerta; dispuso 549 prohibiciones de acercamiento y 514 prohibiciones de contacto, y ordenó 173 medidas de exclusión del hogar de la persona denunciada, entre otras disposiciones.

De las denuncias recibidas en la OVD, el 99,5% de los casos fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 9% a la Justicia Nacional Criminal y Correccional, 2% al fuero Penal Contravencional y de Faltas del GCBA, y 72% al programa porteño Proteger. Asimismo, se brindó orientación sobre servicios de patrocinio jurídico gratuito (91% de los casos) y de salud (47%).