El Socialismo respalda la candidatura de Schiaretti

La diputada nacional por el Partido Socialista y precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Mónica Fein, confirmó ayer que unirá fuerzas con el sector de Juan Schiaretti, de cara a las elecciones primarias del próximo 13 de agosto.

"Hemos decidido acompañar a Schiaretti a nivel nacional", manifestó al ex intendenta de Rosario, al tiempo que afirmó: "Somos una continuidad del electorado de Miguel Lifschitz".

No obstante, la legisladora nacional se pronunció en contra de la gestión actual del gobierno. "La realidad en Santa Fe y en Rosario es dramática. Y la respuesta del gobierno realmente es dolorosa", manifestó en declaraciones radiales.

"El kirchnerismo nos ha dejado un país sin esperanza, agobiado", sostuvo Fein, que también apuntó a otra de las candidatas a gobernadora de Santa Fe y senadora, Carolina Losada: "No tiene experiencia para gobernar y ni siquiera vive en Santa Fe".

El gobernador de Córdoba inscribía este miércoles la alianza "Hacemos por Nuestro País", que participará en las próximas PASO del 13 de agosto. Es en medio de la disputa por su ingreso a Juntos por el Cambio.

El espacio está integrado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas de la provincia de Córdoba.

Sin el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey en el espacio, Schiaretti deberá, como precandidato presidencial, sumar el 1,5% en las PASO para convertirse en candidato formal. (NA)