Unión por la Patria, el nuevo nombre del Frente de Todos

A contrarreloj, el kirchnerismo y el sciolismo negociaron ayer al límite del plazo para la inscripción de alianzas los términos para organizar la competencia interna en las PASO de la coalición oficialista que dejará de llamarse Frente de Todos y se denominará "Unión por la Patria". El nombre fue lo que primero tuvo acuerdo, ya que durante toda la jornada se discutió con más énfasis el porcentaje necesario para integrar una lista, que finalmente quedó en el 30 por ciento, según supo Noticias Argentinas.

Tras la amenaza de Máximo Kirchner de imponer un piso del 40% en contra de todos los usos y costumbres, el kirchnerismo aceptó el 30%, no sin antes lanzar un duro comunicado contra Scioli y el presidente Alberto Fernández.

El Partido Justicialista Bonaerense que conduce Máximo Kirchner criticó que el espacio que lidera el embajador en Brasil advirtiera que iría a la Justicia en caso de no haber acuerdo por el piso, algo que podría perjudicar al sector teniendo en cuenta "la enemistad manifiesta y la animosidad persecutoria" con el kirchnerismo.

El partido encabezado por el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a Fernández y a Scioli de discutir por "el ingreso de dos diputados". "La única diferencia entre ambas era sobre la ubicación" de los candidatos a diputados en la lista, se quejó el PJ, y agregó: "Ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas, en la administración de las reservas del Banco Central de la República Argentina, o en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

En tanto, también hubo acuerdo respecto a la regla de que cada sector presente listas propias en todas las jurisdicciones, sin entrecruzamientos ni candidatos compartidos. De esta forma, Scioli no podrá acoplar el tramo de su boleta presidencial a la de Axel Kicillof como precandidato a gobernador bonaerense, quien encabeza las encuestas de intención de voto (pese a que aún no está confirmada su participación por ese distrito).

Además de Daniel Scioli, por ese sector que agrupa al sciolismo y al albertismo negocian la potencial precandidata a gobernadora bonaerense Victoria Tolosa Paz y el ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, reforzado con la participación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Mientras las comunicaciones informales continuaron con ritmo frenético entre las máximas terminales de poder del oficialismo, los referentes y apoderados de los distintos partidos políticos se encontraban en la sede nacional del Partido Justicialista para firmar la integración de la alianza.

Al salir de Matheu 130, la presidenta del Partido de la Victoria, Diana Conti, confirmó a NA que el Frente de Todos como marca dejará de existir, y pasará a denominarse "Unión por la Patria", algo que ya había podido corroborar previamente esta agencia en diálogo con altas fuentes del kirchnerismo y Casa Rosada.

Más allá del cambio de nombre, los partidos políticos que configuran la coalición oficialista serán prácticamente los mismos que en 2019 y 2021: el Partido Justicialista, Frente Renovador, Kolina, Nuevo Encuentro, Partido de la Victoria, Frente Grande, Partido Comunista, Partido Solidario, entre otros.

Una vez atravesada la instancia de la inscripción de alianzas de que vence esta noche, los frentes electorales tendrán apenas 10 días para dirimir la parte más complicada y turbulenta que es la definición de listas de candidatos, incluidas las fórmulas de presidente y vice.

Hasta ahora, la sociedad conformada entre el kirchnerismo y el massismo no pudo resolver cuál será la fórmula por ese sector, que enfrentará a Scioli en las primarias, y quizás también a Agustín Rossi y a Juan Grabois, los otros dos precandidatos lanzados.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pasó de la cerrazón absoluta a tener competencia interna en las PASO a dejar abierta una ventana para que eso suceda. El otro posible precandidato por este espacio es el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que es quien más viene haciendo campaña en esa dirección.

Y por último, aún no se descarta que la vicepresidenta Cristina Kirchner le pida/ordene al gobernador Axel Kicillof que abandone su pretensión de ser reelegido en la provincia para ser candidato presidencial. (NA)