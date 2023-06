Dura crítica de la oposición al Gobierno por los precios

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación de mayo fue del 7,8 por ciento y el arco opositor cruzó al Gobierno nacional. El nivel general del índice acumuló una variación de 42,2% en los primeros cinco meses del año. Uno de los precandidatos presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes". En esa línea, agregó: "No podemos seguir así".

La otra presidencialista del partido amarillo, Patricia Bullrich, subrayó: "El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo". Mientras que el jefe de Bloque radical en Diputados, Mario Negri, sostuvo: "El Frente de Todos terminó siendo para muy pocos".

Además, aprovechó para cuestionar el cambio de nombre del Frente de Todos: "Por eso ahora cambian el sello electoral, no vaya a ser que la gente cuando entre al cuarto oscuro se acuerde de que prometieron llenar las heladeras".

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño por la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, afirmó que la inflación "muestra el fracaso del Gobierno" y sumó: "Y eso no solo se ve en el 114,2% interanual, en el 7,8% de mayo y en los números altísimos mes a mes.

Por su parte, la diputada y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, apuntó contra uno de los argumentos que utilizó el presidente Alberto Fernández semanas atrás sobre el factor psicológico de la inflación: "La inflación no es psicológica ni autoconstruida. Duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias".

En tanto, diversos economistas pusieron en duda que comience un fuerte proceso de desaceleración de precios, luego de conocerse la inflación de mayo y más allá de que hayan considerado que durante la primera quincena de junio venga en baja. El jefe de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño sostuvo que "la inflación reportada por el INDEC, general y núcleo alineadas, para mayo de 2023, fue de 114,2% la interanual" y agregó que las "Estacionales bastante por debajo del promedio y regulados a la inversa". "Parece haber una nueva velocidad crucero entre 7 y 8% mensual", completó Caamaño en su cuenta de Twitter.

En tanto, el economista de la consultora Cohen Aliados Financieros, Martín Polo, le contestó al presidente Alberto Fernández quien antes de conocerse el indicador dijo que la inflación en el mundo subió. "Presi es cierto, pero desde el año pasado que viene bajando (podemos discutir la velocidad). En mayo, dio 0,1% mes contra mes la infla global. Acá seguimos de largo. Saludos cordiales", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte el precandidato a jefe del gobierno porteño y economista por Libertad Avanza, Ramiro Marra, afirmó: "El 7,8% dio la inflación de mayo y 114,2% en los últimos 12 meses. Es imposible proyectar a futuro con una economía completamente destruida. Controlar esto es nuestra máxima prioridad".

El economista de C&T Consultores, Camilo Tiscornia, que había proyectado un 8,7% señaló que "considerando la inflación acumulada en los primeros cinco meses la diferencia es baja: 42,9% el INDEC y 41,4% para nuestro relevamiento".

Tiscornia anticipó que en en junio "parece que hay una moderación respecto de mayo, tanto porque no hubo aumento del gas como porque los alimentos están creciendo a menor ritmo debido a bajas en las verduras y con esta evolución, la inflación del mes podría reducirse a cerca de 7%".

El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, sostuvo que "la dinámica de junio muestra que los precios están subiendo a un ritmo similar al de la primera mitad de abril, y si bien esto es una desaceleración respecto a mayo el nivel de inflación mensual de Argentina es el que tienen la mayoría de los países en un año".

"No hay fundamentos ni monetarios, ni fiscales para pensar que la inflación se desacelerará", añadió.

Melisa Sala, de LCG Consultora, afirmó que los datos de la primer semana de junio "fueron alentadores" pero advirtió que el relevamiento de mayo "dejó un arrastre de 3% en alimentos para junio".

La especialista afirmó que "las expectativas de inflación siguen sosteniendo registros de inflación muy altos" y agregó que "ni los programas de controles de precios, ni una actividad empujando muy débilmente, ni salarios perdiendo poder adquisitivo ayudan a frenar la inercia y la remarcación precios que se dan en una economía cerrada".

Por su parte Martín Vauthier, de Anker Latinoamérica, aseguró que el dato de mayo "muestra lo difícil que es estimar la inflación en el mes a mes en estos niveles de nominalidad y con esta dispersión de precios". Vauthier remarcó que "pese a la buena noticia de mayo esto no es el inicio de un proceso de desinflación". "Hacia adelante, la dinámica de la inflación va a depender de la demanda de dinero", concluyó. (NA)