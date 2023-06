Viotti llamó a la unidad contra el narcotráfico y la inseguridad

Un nuevo y crudo hecho de violencia dejó su marca en la ciudad de Rafaela. Otra vez, el luto presente en las calles rafaelinas como consecuencia de un homicidio con sello narco. La inseguridad y el narcotráfico son referencias muy presentes en la comunidad hoy en día.

"Estamos viviendo lo peor de la inseguridad en cada barrio de la ciudad. Estuvimos hace sólo días en el Fátima, donde la gente vive enrejada. ¡Comercios que tienen rejas hasta en las cámaras. Es una locura!", expresó Germán Bottero, quien participó en la recorrida con los vecinos del barrio Fátima durante la semana.

En la misma línea, Leonardo Viotti sostuvo que lo acontecido recientemente en la ciudad es "un nuevo asesinato con sello narco en Rafaela, que deja en descubierto lo desprotegido que están los vecinos en los barrios rafaelinos".

Al mismo tiempo, los funcionarios dejaron en evidencia los datos de inseguridad, donde a lo largo de los primeros cuatro meses del 2023 se registraron trece heridos de bala. "Es un dato que debería alarmar al Gobernador y al Intendente. Están dejando a la gente a la buena de Dios", alertó el presidente del Concejo Municipal.

"Rafaela necesita que la política local muestre un gesto de compromiso, empatía y ocupación de los problemas realmente importantes de la ciudad que son la inseguridad, la violencia y el narcotráfico, cada vez más instalado", insistió el precandidato a Intendente.

Igualmente, el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe le hizo un pedido particular al oficialismo. "Le pido particularmente al intendente que dejemos a un lado los intereses partidarios, que frenemos la pelota y que nos unamos para trabajar en conjunto para combatir este flagelo que está matando a los rafaelinos y reclamar a quien haya que reclamar", enfatizó.

"Nuestro objetivo común, que debe atravesar a todos los partidos políticos, es la lucha contra el narcotráfico, porque no podemos ni debemos permitir que siga avanzando y sembrando miedo en nuestra gente. Los rafaelinos somos una sociedad de valores, trabajo y esfuerzo, no de violencia y delincuencia", sentenció Viotti.