Fuerte malestar empresarial por el fracaso de la obra de pavimentación del Camino 6

Con el país, la provincia y la ciudad en "modo electoral", con la economía argentina en "modo crisis e inflación fuera de control", y los gobiernos de todos los niveles de Estado en "modo recorte del gasto", las expectativas para que avancen las obras pendientes en Rafaela y la región se desplomaron como un castillo de naipes. "No hay nada de nada" había declarado a LA OPINIÓN un empresario que el lunes de la semana pasada había participado de la reunión con el gobernador, Omar Perotti, y el intendente, Luis Castellano en el Centro Comercial e Industrial (CCIRR) para puntear obras proyectadas, en especial aquellas solicitadas por los sectores productivos.

Aquel planteo en off the record adquirió formato institucional a través de un documento de la gremial empresaria en la que lamenta el fracaso de la segunda licitación impulsada por el Municipio y Vialidad Nacional para pavimentar el Camino Público N° 6, desde la Ruta 34 hasta la Variante, un tramo de poco más de dos kilómetros de extensión. En la última licitación el intendente Castellano había expresado que en caso de caerse el proceso licitatorio se insistiría en forma inmediata, lo cual ahora parece improbable.

En este escenario, integrantes de la Comisión Directiva del CCIRR expresaron su malestar respecto a los frustrados intentos para concretar la pavimentación del Camino 6, entre la traza actual de la ruta nacional 34 y la futura variante Rafaela. Al respecto, los referentes industriales manifestaron que, más allá de las gestiones que se lideraron desde el CCIRR, la "volatilidad de precios en el marco de la coyuntura macroeconómica que padecemos y diversos inconvenientes técnicos y administrativos que dificultaron un avance más prolijo tras la rúbrica del primer convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rafaela (en enero de 2021), han provocado que fracasen las licitaciones correspondientes, sin perspectivas de que suceda algo diferente en el corto plazo".

"No son pocos los socios que han trasladado su preocupación, teniendo en cuenta que los frentistas involucrados han apoyado -tras negociaciones avaladas por la entidad- una contribución por mejoras para avanzar con obras complementarias (cesión de terrenos, corrimiento de alambrados perimetrales y reubicación de postes de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe) que, por el momento, carecen de sentido, en la medida que no se logre concretar la obra central, que es la pavimentación del camino en cuestión", subrayó la entidad que tiene como presidente a Mauricio Rizzotto.

En el mismo sentido, los dirigentes indicaron que "la frustración en torno al Camino 6 se suma a la incertidumbre por las demoras del Ejecutivo Municipal para abrir el debate legislativo en relación al ordenamiento urbano del sector noroeste en general". En efecto, la entidad "ha planteado en diversas oportunidades la necesidad de profundizar el diálogo público-privado con el objetivo de consolidar un proyecto integral que viabilice el sector noroeste, de forma tal de garantizar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo industrial, logístico y comercial que se proyecta en dicha área". "No obstante, si bien ya hace un año que se presentó el estudio de factibilidad hídrica para su desarrollo urbano, aún no se ha avanzado con el análisis legislativo de la ordenanza que regulará el uso del suelo en ese ámbito", resaltó el documento que apunta directo a la gestión del intendente Castellano.

Asimismo, el CCIRR advierte que "el sector empresario reclamó mayor voluntad para generar los consensos básicos que hacen falta entre el Ejecutivo local y el Concejo para priorizar este tema, que involucra el desarrollo de gran parte de la ciudad, ya que alcanza al sector comprendido entre la Variante, la Ruta Provincial 70 y el Camino 21, hasta la intersección de la Variante con la actual traza de Ruta Nacional 34".

En este sentido, recordó que "durante la pandemia el Concejo sancionó una ordenanza que prohíbe realizar subdivisiones o construir a cada lado de la traza de la Variante, en un radio de 200 metros, por lo que dicha área no puede desarrollarse hasta tanto no se tomen decisiones respecto a qué tipo de proyectos podrán llevarse a cabo".

"También preocupa la falta de recursos para concretar la canalización del Bajo Compagnucci, una obra clave para proyectar el desarrollo integral del sector noroeste. En la misma línea, existe una sensación de pesadumbre en referencia al desafío mayúsculo que implica proyectar, en estas condiciones, el mejoramiento integral del canal Oeste, una obra estratégica para garantizar la factibilidad hídrica de esa zona", enfatizó el CCIRR en un inusual documento por su tono crítico respecto a las gestiones de Castellano y de Perotti.

Precisamente, el pronunciamiento se registra apenas diez después de la visita de ambos funcionarios a la sede de la gremial empresaria. "Cada debate de visión estratégica de los últimos años tuvo en consideración la necesidad de generar suelo empresario, como palanca de inversiones de empresas vigentes o a radicarse en Rafaela, en zonas contiguas a donde actualmente se desarrollan las áreas industriales y de actividad económica (PIR y PAER), para que cuenten con los mismos servicios logrados con tanto esfuerzo en estos años, y con la sinergia de los agrupamientos comunes", cerró el CCIRR.

Ante diversas consultas de este Diario a representantes del sector empresario, la preocupación por proyectos anunciados amplió la lista. "El nuevo gimnasio de Sportivo Norte quedó a mitad de camino a pesar de las millonarias transferencias. La ampliación de la planta de tratamiento de desagües cloacales se licitó hace casi dos años y nadie dice nada. En octubre pasado se licitó la canalización del Bajo Peretti en el sur de la ciudad. También se licitó la canalización de Fader en su tramo por el barrio La Cañada y la construcción de una nueva estación transformadora de la EPE para la zona norte. La refuncionalización del Complejo Ripamonti quedará para mejores tiempos, al igual que la reforma de las veredas del Microcentro, el nuevo centro judicial, la sede del Concejo, el desagüe del perímetro de la Plaza 25 de Mayo y la modernización de la misma plaza, cuyos proyectos habían sido presentados en su momento en el Centro Comercial e Industrial. El nuevo Hospital avanzó, el Centro Logístico también, el acueducto y el gasoducto están más cerca, pero no están", apuntaron las fuentes consultadas.